ATP : Du changement dans le calcul du classement

Alors que le classement ATP est gelé depuis que le circuit a été mis sur pause début mars en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux joueurs et observateurs se demandaient comment le nouveau classement allait être établi, les points étant calculés selon les 18 meilleurs résultats des 52 dernières semaines en temps normal. Ce lundi, l’instance du tennis masculin a apporté plusieurs éléments de réponse. Ainsi, le nouveau classement sera calculé une fois que la saison reprendra, le 14 août à Washington, et il prendra en compte les meilleurs 18 résultats sur une période de 18 mois, de mars 2019 à décembre 2020.

Pour une meilleure équité entre les joueurs

Selon l’ATP, cette nouvelle formule permettra une équité entre les joueurs, surtout si certains ne peuvent pas ou ne veulent pas jouer pendant cette période de pandémie. L’instance précise qu’un joueur ne pourra pas avoir le même tournoi dans ses 18 meilleurs résultats. Ainsi, s’il gagne le tournoi de Madrid en 2020 après avoir disputé la finale en 2019, seuls les points de sa victoire finale compteront. C'est cette nouvelle formule de classement qui servira à déterminer qui seront les huit heureux qualifiés pour le Masters de Londres, sachant que les résultats au Masters 2019 (remporté par Stefanos Tsitsipas) ne compteront pas. L’ATP précise que ce changement de classement a été établi en concertation avec les quatre tournois du Grand Chelem et la Fédération internationale de tennis, et que le système habituel (classement sur les 52 dernières semaines) sera de nouveau en vigueur en 2021, sauf si le covid-19 vient de nouveau perturber la saison. La WTA, de son côté, n’a pas encore communiqué sur son nouveau classement.