ATP : Dolgopolov dit stop

Une défaite contre Novak Djokovic au premier tour du Masters 1000 de Rome en mai 2018. Tel aura été le dernier match professionnel d’Alexander Dolgopolov. L’Ukrainien de 32 ans a en effet annoncé ce samedi qu’il prenait sa retraite, après trois ans sans jouer. Opéré du poignet droit en août 2018, la natif de Kiev n’a jamais réussi à revenir sur le circuit et a donc décidé de dire stop. « J’espère que j’étais sympa à regarder. Je n’ai jamais battu de records mais j’espère avoir joué un tennis distrayant pour les fans. Ma blessure au poignet est intervenue lors de l’Open d’Australie 2018 après avoir raté un retour à l’entraînement. J’avais mal, mais rien de sérieux et j’ai d’ailleurs réussi à atteindre le troisième tour. Je ne pensais pas que ce serait synonyme de fin de carrière. J’ai essayé de revenir pendant plusieurs années, j’ai été opéré deux fois, mais j’ai toujours mal », confie « Dolgo » au site de l’ATP.

Trois tournois et un quart en Grand Chelem pour Dolgopolov

Après avoir débuté sa carrière en 2005, à 17 ans, Alexandr Dolgopolov a atteint son meilleur classement en janvier 2012, où il s’est retrouvé 13eme mondial après avoir atteint la finale à Brisbane (défaite contre Andy Murray). Dolgopolov a perdu cinq autres finales, à Costa do Sauipe en 2011, Valence en 2012, Rio de Janeiro en 2014 et à Shenzhen et Bastad en 2017. Mais il a surtout remporté trois tournois : sur la terre battue d’Umag en 2011 et de Buenos Aires en 2017, et sur les courts en dur de Washington en 2012. L'Ukrainien a également gagné le Masters 1000 d’Indian Wells en double avec Xavier Malisse en 2011. En Grand Chelem, il a atteint les quarts de finale à l’Open d’Australie en 2011 pour sa première participation (défaite contre Murray), le troisième tour à Roland-Garros en 2010 (défaite contre Almagro) et 2011 (défaite contre Troicki), le troisième tour à Wimbledon en 2013 (défaite contre Ferrer) et 2014 (défaite contre Dimitrov) et les huitièmes de finale à l’US Open en 2011 (défaite contre Djokovic) et 2017 (défaite contre Nadal). Il a au total remporté 221 matchs et en a perdu 201 sur le circuit ATP. Son bilan face au « Big Four » est de 0-4 contre Andy Murray, 0-6 contre Novak Djokovic, 0-5 contre Roger Federer et 2-7 contre Rafael Nadal, qu’il a battu au Queen’s et à Indian Wells. Et maintenant ? « Je ne pense pas que je reviendrai dans le monde du tennis avant cinq ou dix ans. J’ai besoin de m’éloigner des balles de tennis. La première fois que j’ai tenu une raquette, je savais à peine marcher. J’ai besoin de temps en dehors de ce sport. Je pense que je vais me lancer dans une carrière de businessman », conclut l’Ukrainien, qui occupait la 54eme place mondiale au moment de son dernier match.