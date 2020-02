ATP - Doha : Vainqueur de Rublev, Evans verra le dernier carré

Tête de série numéro 6, Andrey Rublev ne verra pas le dernier carré à Dubaï. Le Russe a, en effet, chuté dès les quarts de finale face à Daniel Evans. Dès le premier jeu, le 14eme joueur mondial a été mis dos au mur, cédant son service avant d’avoir un deuxième break de retard à l’issue du cinquième jeu. Daniel Evans a ensuite lâché un peu de lest et a eu une balle de débreak à sauver avant de servir pour le set. C’est alors qu’Andrey Rublev a haussé son niveau de jeu avec quatre nouvelles opportunités d’effacer un de ses breaks de retard puis le Britannique a manqué deux balles de set. La troisième a été la bonne à l’issue d’un jeu très accroché. Piqué au vif, Andrey Rublev a attaqué la première manche tambour battant car, après avoir sauvé quatre balles de break dès son premier jeu de service puis en avoir manqué une dans la foulée, c’est bien le Russe qui s’est offert le premier break du deuxième set... avant de laisser son adversaire revenir et aligner quatre jeux de suite pour se rapprocher à un jeu du match. Servant pour sceller le sort de la rencontre à cinq jeux à quatre, Daniel Evans a craqué et laissé Andrey Rublev revenir à hauteur et aller chercher le jeu décisif. Un tiebreak où le Russe a eu deux opportunités de revenir à égalité mais, à la troisième balle de match, c’est bien le Britannique qui a fait la décision (6-2, 7-6 en 2h12’), sa cinquième victoire contre un membre du Top 20 en 2020. Jan-Lennard Struff ou Stefanos Tsitsipas sera son adversaire dans le dernier carré.



DUBAI (Emirats arabes unis, ATP 500, dur extérieur, 2 576 590€)

Tenant du titre : Roger Federer (SUI)



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) - Khachanov (RUS, n°7)

Monfils (FRA, n°3) - Gasquet (FRA)

Evans (GBR) bat Rublev (RUS, n°6) : 6-2, 7-6 (9)

Struff (ALL) - Tsitsipas (GRE, n°2)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Kohlschreiber (ALL) : 6-3, 6-1

Khachanov (RUS, n°7) bat Novak (AUT, Q) : 6-3, 6-4

Monfils (FRA, n°3) bat Uchiyama (JAP, Q) : 6-1, 6-2

Gasquet (FRA) bat Paire (FRA, n°8) : 6-4, 6-4



Rublev (RUS, n°6) bat Krajinovic (SER) : 7-6 (3), 6-0

Evans (GBR) bat Herbert (FRA) : 7-5, 3-6, 7-6 (7)

Struff (ALL) bat Basilashvili (GEO) : 6-1, 6-0

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (1), 6-4



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-1, 6-2

Kohlschreiber (ALL) bat Safwat (EGY, WC) : 4-6, 6-4, 6-0

Novak (AUT, Q) bat Gunneswaran (IND, WC) : 6-4, 6-3

Khachanov (RUS, n°7) bat Kukushkin (KAZ) : 7-6 (2), 6-1



Monfils (FRA, n°3) bat Fucsovics (HUN) : 6-4, 7-5

Uchiyama (JAP, Q) bat Lu (TAI) : 3-6, 6-1, 6-2

Gasquet (FRA)</span bat Harris (AFS, Q) : 7-6 (5), 6-4

Paire (FRA, n°8) bat Cilic (CRO) : 2-6, 7-5, 7-6 (1)



Rublev (RUS, n°6) bat Musetti (ITA, Q) : 6-4, 6-4

Krajinovic (SER) bat J.Sousa (POR) : 4-6, 6-3, 6-3

Herbert (FRA) bat Nishioka (JAP) : 7-5, 6-2

Evans (GBR) bat Fognini (ITA, n°4) : 3-6, 6-4, 7-5



Struff (ALL) bat Bautista Agut (ESP, n°5) : 7-6 (2), 7-5

Basilashvili (GEO) bat Berankis (LIT) : 5-7, 7-6 (2), 6-3

Bublik (KAZ) bat Hurkacz (POL) : 6-2, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Carreño Busta (ESP) : 7-6 (1), 6-1