ATP - Doha : Vainqueur de Rublev, Bautista Agut s'est qualifié pour la finale

Roberto Bautista Agut va jouer une deuxième finale en 2021 sur le circuit ATP. Après son échec à Montpellier face à David Goffin, l’Espagnol s’est qualifié pour la finale à Doha aux dépens d’Andrey Rublev. La tête de série numéro 5 du tournoi n’a pas manqué sa seule opportunité de faire la différence dans la première manche. Dans le quatrième jeu, le Russe s’est montré moins solide au service et a concédé le premier et seul break de la manche, qui a fini dans l’escarcelle du 13eme joueur mondial à sa première balle de set. Sur sa lancée, Roberto Bautista Agut a fait le break d’entrée de deuxième manche mais Andrey Rublev a su sortir de sa torpeur et revenir à hauteur dans la foulée avant d’écarter une nouvelle balle de break. Mais le regain de forme du numéro 8 mondial et tête de série numéro 3 du tournoi n’a pas duré très longtemps. Après avoir manqué deux balles de break à trois jeux partout, le Russe a laissé échapper les trois jeux suivants, dont deux breaks, pour s’incliner (6-3, 6-3 en 1h14’).



DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 747 883€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Demi-finales

Bautista Agut (ESP, n°5) bat Rublev (RUS, n°3) : 6-3, 6-3

Fritz (USA) - Basilashvili (GEO)



Quarts de finale

Bautista Agut (ESP, n°5) bat Thiem (AUT, n°1) : 7-6 (3), 2-6, 6-4

Rublev (RUS, n°3) bat Fucsovics (HON) : forfait

Fritz (USA) bat Shapovalov (CAN, n°4) : 5-7, 6-3, 7-5

Basilashvili (GEO) bat Federer (SUI, n°2) : 3-6, 6-1, 7-5



Huitièmes de finale

Thiem (AUT, n°1) bat Karatsev (RUS, WC) : 6-7 (5), 6-3, 6-2

Bautista Agut (ESP, n°5) bat Bublik (KAZ) : 6-4, 6-3

Rublev (RUS, n°3) bat Gasquet (FRA) : forfait

Fucsovics (HON) bat Harris (AFS, Q) : 4-6, 7-6 (5), 6-2



Fritz (USA) bat Goffin (BEL, n°6) : 6-1, 5-7, 7-6 (9)

Shapovalov (CAN, n°4) bat Pospisil (CAN) : 7-5, 6-4

Basilashvili (GEO) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-2, 6-2

Federer (SUI, n°2) bat Evans (GBR) : 7-6 (8), 3-6, 7-5



1er tour

Thiem (AUT, n°1) - Bye

Karatsev (RUS, WC) bat Zayid (QAT, WC) : 6-4, 6-0

Bublik (KAZ) bat Ramanathan (IND, Q) : 6-4, 6-2

Bautista Agut (ESP, n°5) bat Opelka (USA) : 4-6, 6-3, 6-4



Rublev (RUS, n°3) - Bye

Gasquet (FRA) bat Rola (SLO, Q) : 6-4, 6-4

Fucsovics (HON) bat Lajovic (SER) : 7-6 (3), 6-3

Harris (AFS, Q) bat Wawrinka (SUI, n°7) : 7-6 (3), 6-7 (6), 7-5



Goffin (BEL, n°6) bat Krajinovic (SER) : 6-4, 6-4

Fritz (USA) bat Sonego (ITA) : 7-6 (5), 6-4

Pospisil (CAN) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°4) - Bye



Jaziri (TUN, WC) bat Gombos (SLQ, LL) : 6-2, 7-5

Basilashvili (GEO) bat Millman (AUS) : 2-6, 6-4, 6-2

Evans (GBR) bat Chardy (FRA) : 6-4, 1-6, 6-2

Federer (SUI, n°2) - Bye