ATP - Doha : Rinderknech s'offre Shapovalov et file en demi-finales

Arthur Rinderknech (26 ans) enchaîne les exploits à Doha. Tombeur mercredi du Kazakh Alexander Bublik, vainqueur dix jours plus tôt de son premier titre sur le circuit, à Montpellier, et numéro 31 au classement, le Varois a créé de nouveau la sensation, ce jeudi en quarts de finale. Rinderknech s'est en effet offert (6-4, 6-4, 1h21 de jeu) la tête de série numéro 1 du tournoi Denis Shapovalov, 12eme mondial. Une nouvelle performance de taille, d'autant qu'il n'avait encore jamais battu de joueur du Top 20 dans sa carrière, qui permet au seul Français en lice à Doha cette semaine de se hisser pour la deuxième fois de la saison dans le dernier carré, un mois après sa défaite en finale face à l'Australien Kokkinakis à Adelaïde 2. Toujours en quête d'un premier titre sur le circuit, Rinderknech, révélation de la saison dernière côté tricolore avec Benjamin Bonzi, sera opposé au Géorgien Nikoloz Basilashvili, tenant du titre, ou au Hongrois Marton Fucsovics. Jeudi, face au quart de finale du dernier Open d'Australie, Rinderknech a pris l'avantage dans le premier set en réussissant le seul break de la manche, alors que les deux joueurs étaient à égalité 3-3. Manifestement libéré par le gain de cette première manche, le Français, sur sa lancée, a pris d'entrée le service du Canadien, qui n'est jamais parvenu ensuite à recoller malgré trois balles de break dans le huitième jeu, que le 61eme mondial a toutes écartées. Sa belle semaine qatarie continue.







DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 1 036 724€)

Tenant du titre : Nikoloz Basilashvili (GEO)



Quarts de finale

Rinderknech (FRA) bat Shapovalov (CAN, n°1) : 6-4, 6-4

Basilashvili (GEO, n°3) - Fucsovics (HON)

Khachanov (RUS, n°6) - Cilic (CRO, WC, n°4)

Davidovich Fokina (ESP) - Bautista Agut (ESP, n°2)



Huitièmes de finale

Shapovalov (CAN, n°1) bat Molcan (SLQ) : 6-4, 6-0

Rinderknech (FRA) bat Bublik (KAZ, n°7) : 6-7 (5), 6-1, 6-4

Basilashvili (GEO, n°3) bat E.Ymer (SUE, LL) : 6-4, 7-5

Fucsovics (HON) bat Kwon (CdS) : 6-3, 6-7 (5), 6-3



Khachanov (RUS, n°6) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (4), 6-3

Cilic (CRO, WC, n°4) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-3, 7-5

Davidovich Fokina (ESP) bat Evans (GBR, n°5) : 4-6, 7-5, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) bat Murray (GBR, WC) : 6-0, 6-1



1er tour

Shapovalov (CAN, n°1) - Bye

Molcan (SLQ) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-7 (4), 7-6 (6), 6-4

Rinderknech (FRA) bat Vesely (RTC) : 3-6, 7-6 (4), 6-4

Bublik (KAZ, n°7) bat Kovalik (SLQ, Q) : 6-2, 6-4



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

E.Ymer (SUE, LL) bat J.Sousa (POR, LL) : 2-6, 6-3, 7-5

Kwon (CdS) bat Eubanks (USA, Q) : 7-6 (6), 1-6, 6-4

Fucsovics (HON) bat Harris (AFS, n°8) : 6-4, 7-6 (4)



Khachanov (RUS, n°6) bat McDonald (USA) : 7-6 (3), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Goffin (BEL) : 4-6, 6-4, 6-1

Van de Zandschulp (PBS) bat Fabbiano (ITA, Q) : 6-2, 7-6 (5)

Cilic (CRO, WC, n°4) - Bye



Evans (GBR, n°5) bat Gerasimov (BIE) : 6-4, 6-4

Davidovich Fokina (ESP) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-1, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Daniel (JAP) : 6-2, 6-2

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye