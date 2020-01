ATP - Doha : Moutet trop tendre face à Rublev

Moutet a cru à un retour face à Rublev

DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 1 312 725€)

Finale

Moutet (FRA, Q)

Demi-finales

Moutet (FRA, Q)

Quarts de finale

Moutet (FRA, Q)

Herbert (FRA)

2eme tour

Chardy (FRA)

Moutet (FRA, Q)

Tsonga (FRA, n°3)

Herbert (FRA)

1er tour

Chardy (FRA) bat Barrère (FRA, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Mannarino (FRA, n°7) : 6-3, 6-4

Moutet (FRA, Q)

Tsonga (FRA, n°3)

Herbert (FRA)

Corentin Moutet pourra avoir des regrets. Le 81eme joueur mondial, issu des qualifications, est passé à côté de l’essentiel de sa toute première finale sur le circuit ATP. Face à un Andrey Rublev plus expérimenté à un tel niveau, le Français s’est montré trop fébrile pour espérer ouvrir son palmarès. Une tension qui s’est exprimée dès les premiers échanges car si le Russe, tête de série numéro 2 du tournoi, n’a pas été inquiété sur son service, Corentin Moutet a cédé dès sa première mise en jeu pour permettre au 23eme joueur mondial de mener trois jeux à rien. Le Tricolore a eu deux opportunités de revenir dans le match mais son adversaire a su relever son niveau pour les effacer et, grâce à un deuxième break au dernier moment, sceller le sort de ce premier set en 32 minutes (6-2). L’entame de la deuxième manche a été un copier-coller de celle de la première. Plus solide, Andrey Rublev a fait immédiatement le break pour mener quatre jeux à deux.Mais, au moment de faire le pas vers le premier titre sur le circuit ATP en 2020, le Russe a lâché du lest. Corentin Moutet, contrairement au premier set, n’a pas laissé passer l’occasion et, dans le septième jeu, a sur recoller à son adversaire. Dès lors, les deux joueurs ont tenu leurs mises en jeu et cette deuxième manche s’est conclue au jeu décisif. Dans ce moment crucial, la fébrilité a de nouveau gagné Corentin Moutet qui a cédé six des sept premiers points. Mais, au moment de conclure sur son service, Andrey Rublev a tremblé, manquant ces deux premières balles de match. Mais, sur le service du Français, le Russe a trouvé la solution (6-2, 7-6 en 1h28’) pour remporter son troisième titre sur le circuit ATP après Umag en 2017 et Moscou en 2019. Corentin Moutet manque donc le coche pour sa toute première finale et ne poursuit pas la tradition française à Doha, tournoi remporté à cinq reprises par des Tricolores.bat: 6-2, 7-6 (3)bat Wawrinka (SUI, n°1) : 3-6, 7-5, 6-3bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 6-1bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4bat Verdasco (ESP) : 6-4, 4-6, 6-4bat Fucsovics (HUN, Q) : 6-2, 6-0bat: 6-4, 6-3bat: 6-3, 6-4bat Bublik (KAZ) : 6-3, 7-5bat Raonic (CAN, n°4) : 7-6 (4), 7-6 (4)bat Krajinovic (SER, n°6) : 7-5, 4-6, 6-0bat Ilkel (TUR, WC) : 6-1, 6-4bat: 7-6 (9), 6-1bat Djere (SER, n°5) : 6-1, 6-3bat Kukushkin (KAZ) : 6-4, 6-2- Byebat Ymer (SUE, Q) : 3-6, 6-4, 6-3bat- Byebat Sandgren (USA) : 7-6 (3), 6-4bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3bat Edmund (GBR) : 4-6, 6-3, 6-3bat Tiafoe (USA, n°8) : 6-4, 4-6, 6-4bat Berankis (LIT) : 6-2, 4-6, 6-2bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-2- Byebat Sonego (ITA) : 6-1, 3-6, 6-2bat Cecchinato (ITA, WC) : 6-3, 6-4bat Jaziri (TUN, WC) : 6-0, 6-3- Bye