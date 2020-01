ATP - Doha : Moutet en finale après son exploit contre Wawrinka

Journée de rêve pour Corentin Moutet (20 ans) à Doha. Quelques heures après avoir décroché le premier billet de sa jeune carrière pour une demi-finale ATP après sa victoire face à l'Espagnol Fernando Verdasco, ex-membre du Top 10, le Francilien a signé un nouvel exploit, cette fois aux dépens de Stan Wawrinka (3-6, 7-5, 6-3, 2h00 de jeu). Une première victoire face au Suisse qui permet à Moutet de poursuivre son rêve en se hissant cette fois en finale de ce tournoi fortement perturbé la veille par la pluie. Cette fois, la météo n'a pas fait des siennes et le 81eme mondial ne s'est pas gêné pour renverser le Suisse, qui avait pourtant remporté la première manche. Mais le petit gaucher est inarrêtable actuellement. Et même mené par le numéro 15 au classement ATP, le Tricolore passé par les qualifications à Doha et déjà sorti vainqueur en trois sets de Verdasco en début de journée (6-4, 4-6, 6-4) a encore trouvé l'énergie et les ressources pour inverser la tendance.

Première finale sur le circuit pour Moutet, et premier titre ?



Il a d'abord arraché une troisième manche après avoir réussi son premier break de la partie dans le dernier jeu du set. Il a ensuite enchaîné un nouveau break, dès la première mise en jeu de « Stan The Man » dans cette dernière manche, pour s'envoler au score face à un adversaire émoussé et ne plus jamais être rejoint par le vétéran suisse (34 ans) qui affiche trois des quatre tournois du Grand Chelem à son impressionnant palmarès. La plus belle victoire de Moutet depuis qu'il a fait son entrée chez les professionnels. Avec maintenant en perspective pour celui qui a retrouvé le coach de ses débuts Laurent Reymond après s'être séparé d'Emmanuel Planque (il a visiblement bien fait) sa première finale sur le circuit, et un éventuel premier titre. A condition pour cela de stopper l'élan du Russe Andrey Rublev, tête de série numéro 2 et qui n'a toujours pas lâché le moindre set depuis le début du tournoi (personne ne lui a marqué plus de quatre jeux dans une manche). Pour Moutet, déjà assuré d'intégrer les 70 premiers mondiaux pour la première fois de sa vie, ce serait difficile de mieux ponctuer sa semaine de rêve.



DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 1 312 725€)

Tenant du titre : Roberto Bautista Agut (ESP)



Finale

Moutet (FRA, Q) - Rublev (RUS, n°2)



Demi-finales

Moutet (FRA, Q) bat Wawrinka (SUI, n°1) : 3-6, 7-5, 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 6-1





Quarts de finale

Wawrinka (SUI, n°1) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Moutet (FRA, Q) bat Verdasco (ESP) : 6-4, 4-6, 6-4

Kecmanovic (SER) bat Fucsovics (HUN, Q) : 6-2, 6-0

Rublev (RUS, n°2) bat Herbert (FRA) : 6-4, 6-3



2eme tour

Wawrinka (SUI, n°1) bat Chardy (FRA): 6-3, 6-4

Bedene (SLO) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 7-5

Moutet (FRA, Q) bat Raonic (CAN, n°4) : 7-6 (4), 7-6 (4)

Verdasco (ESP) bat Krajinovic (SER, n°6) : 7-5, 4-6, 6-0



Fucsovics (HUN, Q) bat Ilkel (TUR, WC) : 6-1, 6-4

Kecmanovic (SER) bat Tsonga (FRA, n°3) : 7-6 (9), 6-1

Herbert (FRA) bat Djere (SER, n°5) : 6-1, 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat Kukushkin (KAZ) : 6-4, 6-2



1er tour

Wawrinka (SUI, n°1) - Bye

Chardy (FRA) bat Barrère (FRA, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Bedene (SLO) bat Ymer (SUE, Q) : 3-6, 6-4, 6-3

Bublik (KAZ) bat Mannarino (FRA, n°7) : 6-3, 6-4



Raonic (CAN, n°4) - Bye

Moutet (FRA, Q) bat Sandgren (USA) : 7-6 (3), 6-4

Verdasco (ESP) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER, n°6) bat Edmund (GBR) : 4-6, 6-3, 6-3



Fucsovics (HUN, Q) bat Tiafoe (USA, n°8) : 6-4, 4-6, 6-4

Ilkel (TUR, WC) bat Berankis (LIT) : 6-2, 4-6, 6-2

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-2

Tsonga (FRA, n°3) - Bye



Djere (SER, n°5) bat Sonego (ITA) : 6-1, 3-6, 6-2

Herbert (FRA) bat Cecchinato (ITA, WC) : 6-3, 6-4

Kukushkin (KAZ) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-0, 6-3

Rublev (RUS, n°2) - Bye