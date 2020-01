ATP - Doha : Mannarino sorti d'entrée

Premier match et première défaite pour Adrian Mannarino. Opposé ce lundi au premier tour du tournoi de Doha à Alexander Bublik, le Français s'est pris les pieds dans le tapis face au jeune Kazakh, vainqueur en deux sets et à peine plus d'une heure de jeu (6-3, 6-4, 1h10). Breaké dès son premier jeu de service par le 55eme mondial, Mannarino, tête de série numéro 7 du tournoi, a de nouveau cédé son engagement d'entrée dans la deuxième manche. Le Francilien a recollé, avant de craquer de nouveau et de ne plus parvenir cette fois à combler son handicap. Bublik sera opposé au deuxième tour au Suédois Ymer ou au Slovène Bedene.



DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 1 312 725€)

Tenant du titre : Roberto Bautista Agut (ESP)



1er tour

Wawrinka (SUI, n°1) - Bye

Barrère (FRA, Q) - Chardy (FRA)

Ymer (SUE, Q) - Bedene (SLO)

Bublik (KAZ) bat Mannarino (FRA, n°7) : 6-3, 6-4



Raonic (CAN, n°4) - Bye

Moutet (FRA, Q) - Sandgren (USA)

Verdasco (ESP) - Andujar (ESP)

Edmund (GBR) - Krajinovic (SER, n°6)



Tiafoe (USA, n°8) - Fucsovics (HON, Q)

Ilkel (TUR, WC) - Berankis (LIT)

Kecmanovic (SER) - Thompson (AUS)

Tsonga (FRA, n°3) - Bye



Djere (SER, n°5) - Sonego (ITA)

Cecchinato (ITA, WC) - Herbert (FRA)

Jaziri (TUN, WC) - Kukushkin (KAZ)

Rublev (RUS, n°2) - Bye