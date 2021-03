ATP - Doha : Gasquet, quatre mois plus tard

Blessé au pied juste avant de faire son entrée en lice à l'Open d'Australie, Richard Gasquet a fait son retour à la compétition ce lundi à l'occasion du premier tour du tournoi de Doha. Et le joueur français de 34 ans, classé 50eme mondial, s'est offert sa première victoire depuis quatre mois ! Alors que son dernier succès remontait à novembre contre Salvatore Caruso en quarts de finale à Vienne, il s'est cette fois imposé contre le qualifié slovène Blaz Rola (163eme) : 6-4, 6-4 en 1h15. Supérieur dans tous les domaines, Gasquet n'a pas eu la moindre balle de break à défendre (2 aces, 63% de premières balles), et a pris le service de Rola (qui a pourtant servi 9 aces) à 4-4 dans le premier set et 1-1 dans le deuxième pour l'emporter. Avec deux balles de break converties sur trois, le Biterrois n'a pas laissé passer sa chance. Son deuxième tour sera en revanche d'un tout autre calibre, puisque c'est Andrey Rublev, tête de série n°3, qui va se présenter face à lui pour la première fois de sa carrière. Huitième mondial, le Russe vient de remporter le tournoi ATP 500 de Rotterdam en ne perdant qu'un set (contre Jérémy Chardy). A noter également ce lundi la qualification d'un autre Russe, le demi-finaliste surprise de l'Open d'Australie, Aslan Karatsev (45eme), contre l'invité qatari Mubarak Shannan Zayid. Il sera opposé à la tête de série n°1, Dominic Thiem.

Bautista Agut tient son rang



En fin de programme, Roberto Bautista Agut, tête de série n°3, finaliste à Montpellier il y a huit jours puis battu d'entrée à Rotterdam, s'est imposé en trois sets contre Reilly Opelka. L'Espagnol s'est imposé 4-6, 6-3, 6-4 en 2h04 face au géant américain, qui a servi 22 aces. Le n°13 mondial n'est pas parvenu à prendre le service adverse dans le premier set, malgré trois occasions, et a perdu le sien à 3-3. Mais dans les deux manches suivantes, il a enfin réussi à breaker Opelka, à 2-1 dans la deuxième et à 3-3 dans la troisième, tout en sauvant la seule balle de break que s'est procuré son adversaire, qui était une balle de 5-5 dans le troisième set. Il affrontera au tour suivant Alexander Bublik.



DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 747 883€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Thiem (AUT, n°1) - Bye

Karatsev (RUS, WC) bat Zayid (QAT, WC) : 6-4, 6-0

Bublik (KAZ) bat Ramanathan (IND, Q) : 6-4, 6-2

Bautista Agut (ESP, n°5) bat Opelka (USA) : 4-6, 6-3, 6-4



Rublev (RUS, n°3) - Bye

Gasquet (FRA) bat Rola (SLO, Q) : 6-4, 6-4

Lajovic (SER) - Fucsovics (HON)

Harris (AFS, Q) - Wawrinka (SUI, n°7)



Goffin (BEL, n°6) - Krajinovic (SER)

Fritz (USA) bat Sonego (ITA) : 7-6 (5), 6-4

O'Connell (AUS, Q) - Pospisil (CAN)

Shapovalov (CAN, n°4) - Bye



Gombos (SLQ, LL) - Jaziri (TUN, WC)

Basilashvili (GEO) bat Millman (AUS) : 2-6, 6-4, 6-2

Chardy (FRA) - Evans (GBR)

Federer (SUI, n°2) - Bye