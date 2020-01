ATP - Doha : Gasquet déclare forfait et reporte sa rentrée

Richard Gasquet va devoir attendre avant de refouler les courts de tennis du circuit ATP. A l'origine prévu pour l'édition 2020 du tournoi ATP 250 de tennis de Doha, qui se tiendra du 6 au 11 janvier prochains sur dur en extérieur, le Français, qui a débuté sa carrière professionnelle en 2002, a finalement dû renoncer à l'épreuve et sera remplacé par le Britannique Kyle Edmund, 69eme joueur mondial. Le prochain joueur susceptible de faire son apparition dans le tableau principal, en cas de nouveau désistement, est le Hongrois Marton Fucsovics, 70eme joueur mondial.

Doha update:

OUT: Gasquet

IN: Edmund

Next: Fucsovics

— Entry List Updates (@EntryLists) December 30, 2019







L'an passé, le Biterrois n'était pas présent non plus et ce forfait n'aura donc pas d'incidence au niveau de son classement ATP. Pour cette édition, Gasquet, dont le meilleur classement reste une septième place mondiale, a pris du retard dans sa préparation, ce qui explique ainsi cette décision. Après une saison 2019 compliquée qui l'avait vu y mettre d'ailleurs fin prématurément en raison d'un kyste au genou gauche, le tennisman, aujourd'hui âgé de 33 ans, voit ses plans être quelque peu perturbés. Descendu à la 61eme place mondiale, le Français devrait certainement communiquer sur son futur programme, d'ici les prochains jours.