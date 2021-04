ATP : Djokovic zappe Madrid

Djokovic n'a plus joué depuis Melbourne

Vainqueur du Masters 1000 de Madrid en 2011, 2016 et 2019, Novak Djokovic ne visera pas le quadruplé cette année. Le Serbe va déclarer forfait pour le tournoi espagnol, selon le quotidien de son pays Blic. Inscrit aux tournois de Monte-Carlo (à partir du 11 avril), où il réside, et de Belgrade (à partir du 19 avril), sa ville natale, où les matchs se disputeront dans le "Novak Tennis Center", le n°1 mondial devrait également disputer le Masters 1000 de Rome (à partir du 9 mai) pour préparer Roland-Garros (qui débutera le 23 mai), mais pas celui de Madrid., où l'altitude (670m) fait voler les balles. Il estime également que trois tournois de préparation lui suffiront pour s'attaquer au deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, où il tentera de faire tomber l'ogre Nadal de son piédestal et s'imposer pour la deuxième fois Porte d'Auteuil, après 2016. Autre argument en faveur d'un forfait, selon le règlement de l'ATP en cette période de covid, les joueurs conservent la moitié des points acquis lors des tournois joués en 2019 qui ont été annulés en 2020, ce qui est le cas de Madrid. Novak Djokovic gardera donc 500 points sans jouer, soit presque l'équivalent d'une défaite en finale (qui en rapporte 600).Absent des courts depuis sa victoire à l'Open d'Australie le 21 février, pour son 18eme succès en Grand Chelem, Novak Djokovic devait dans un premier temps faire son retour à Miami, mais il avait renoncé au premier Masters 1000 de la saison afin de rester auprès de sa famille.