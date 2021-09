ATP : Djokovic zappe Indian Wells

I am sorry I won’t get to see my fans in Indian Wells and play in the desert, my favourite place to go. I hope to see you next year! @BNPPARIBASOPEN

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 29, 2021

De nombreux forfaits à déplorer

Le 12 septembre dernier, Novak Djokovic a manqué l'occasion de devenir le premier joueur depuis Rod Laver en 1969 à réussir le Grand Chelem calendaire, en s'inclinant en finale de l'US Open en trois sets contre Daniil Medvedev. Et le Serbe a décidé de prendre son temps avant de revenir sur le circuit. Il a en effet annoncé ce mercredi qu'il déclarait forfait pour le Masters 1000 d'Indian Wells, qui a été décalé de mars à octobre cette année en raison de la pandémie de coronavirus, et qui débutera la semaine prochaine. "Je suis désolé de ne pas aller voir mes fans à Indian Wells et jouer dans le désert, mon endroit favori. J'espère vous voir l'année prochaine", a écrit le n°1 mondial sur Twitter. Le Serbe a déjà participé à quatorze reprises au Masters 1000 californien, et l'a remporté en 2008 (contre Mardy Fish), en 2011 (contre Rafael Nadal), en 2014 (contre Roger Federer), en 2015 (contre Roger Federer) et en 2016 (contre Milos Raonic)., pour lequel il est bien sûr déjà qualifié. Ce forfait en Californie pourrait relancer la course à la place de n°1 mondial, puisque Daniil Medvedev ne compte que 1058 points d'avance sur Djokovic. Mais le Russe avait signé une fin de saison 2020 en trombe en remportant le Rolex Paris Masters et le Masters de Londres. Il aura donc de nombreux points à défendre, alors que le Serbe avait quant à lui déclaré forfait à Paris avant de s'incliner en demi-finales au Masters.Avec ce forfait du n°1 mondial, conjugué à ceux de longue date de Rafael Nadal, Dominic Thiem et Roger Federer, qui ont déjà mis un terme à leur saison en raison de blessures respectives au pied, au poignet et au genou, cela signifie qu’il n’y aura donc que six membres du Top 10 (Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berettini et Ruud) à Indian Wells.