ATP : Djokovic va chuter à la troisième place mondiale !

Medvedev ou Zverev numéro 1, mais pas que...

L'après-Roland-Garros va faire très mal à Novak Djokovic. Et pas seulement parce que le Serbe, dompté par Rafael Nadal mardi soir dans la nuit parisienne à l'occasion des retrouvailles entre les deux monstres un an après l'exploit du "Djoker" face au vainqueur du tournoi à treize reprises, n'est pas parvenu à conserver son trophée acquis en 2021 (son deuxième sacre Porte d'Auteuil). Certes, cette sortie dès les quarts va contribuer au sort qui attend l'actuel numéro 1 mondial une fois le rideau rebaissé sur le rendez-vous parisien.La passation de pouvoirs pourrait même intervenir dès le lundi 6 juin, au lendemain de la finale. Tout dépendra de si Alexander Zverev, toujours en course, se hissera sur la dernière marche (l'Allemand sera opposé à... Nadal vendredi), et, surtout, s'il venait à créer la sensation contre le Majorquin, à remporter ensuite dimanche son premier titre en Grand Chelem.Dans un scénario rêvé pour l'actuel troisième du classement, ce dernier, absent à Paris l'an dernier, pourrait en effet célébrer dimanche soir dans la capitale son premier sacre à Roland-Garros mais aussi la consécration de devenir le meilleur joueur du moment au classement.Eliminé en huitièmes de finale cette année (par Marin Cilic) tandis qu'il avait atteint les quarts lors de la dernière édition,. Et comme l'ATP a décidé de n'attribuer aucun point à Wimbledon, tournoi remporté également l'année dernière par "Djoko",Et ce alors que le Russe, pas souhaité par les organisateurs au même titre que ses compatriotes et les Biélorusses, ne devrait pas disputer le tournoi londonien. Un comble.