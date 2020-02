ATP : Djokovic retrouve son trône de numéro 1, Monfils grimpe

Paire tout près de son meilleur classement, Pouille, du pire

Classement au 3 février 2020

9- Gaël Monfils (FRA) 2 700 (+1)



...



Le 3 novembre dernier, le Serbe, pourtant couronné à Bercy, avait cédé son costume de patron à Rafael Nadal, lui-même délogé un an plus tôt de la première place par son rival. Cette fois, l'Open d'Australie a eu raison du Majorquin, stoppé en quarts de finale par Dominic Thiem quand Djokovic, lui, a triomphé à Melbourne pour la huitième fois de sa carrière en disposant de l'Autrichien en finale. Thiem n'a pas tout perdu pour autant. Certes, pour la troisième fois de sa carrière (contre Nadal à Roland-Garros les deux fois précédentes), l'ex-petit ami de Kristina Mladenovic a chuté en finale dans un Grand Chelem. Il est toutefoisIl déloge Daniil Medvedev (5eme), victime en quarts de finale de la résurrection de Stan Wawrinka (13eme, +2). L'autre changement de ce top 10 au lendemain du premier Grand Chelem de la saison (Stefanos Tsitsipas, 6eme, s'est fait sortir très tôt par Raonic, Zverev a buté en demi-finales face à Thiem) concerne Gaël Monfils.Lui aussi tombé contre le futur finaliste,, juste devant David Goffin (10eme). Le Belge, battu par Andrey Rublev en huitièmes à Melbourne, réintègre ainsi le Top 10, un an et demi après sa dernière apparition dans les dix meilleurs mondiaux. Deuxième Français de la hiérarchie, loin devant Jo-Wilfried Tsonga (33eme), Benoît Paire ne s'est pas éternisé sur les courts australiens (élimination au 2eme tour) malgré une belle résistance face à Cilic.Lucas Pouille, en revanche, n'est pas loin du pire, en tout cas depuis bien longtemps (il n'avait plus été aussi mal classé depuis avril 2016 : 72eme). Demi-finaliste à Melbourne en 2019, le Nordiste toujours à l'arrêt dégringole de 38 places (62eme). Il croise ainsi la route de l'Américain Tennys Sandgren, de nouveau quart de finaliste du tournoi, à un point de créer l'exploit contre Roger Federer et qui signe la plus belle progression de la semaine (+44, 56eme), lui qui avait terminé l'année à la 100eme place. Belle opération également pour Nick Kyrgios, désormais 20eme (+6) en dépit de sa sortie au quatrième tour face à Nadal.Rafael Nadal (ESP) 9 395 (-1)Roger Federer (SUI) 7 130Dominic Thiem (AUT) 7 045 (+1)Daniil Medvedev (RUS) 5 960 (-1)Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 745Alexander Zverev (ALL) 3 885Matteo Berrettini (ITA) 2 905David Goffin (BEL) 2 555 (+1)Benoît Paire (FRA) 1 738 (+2)Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 305Ugo Humbert (FRA) 1 121Adrian Mannarino (FRA) 1 111 (-1)Richard Gasquet (FRA) 890 (+2)Gilles Simon (FRA) 890 (+2)Jérémy Chardy (FRA) 885 (-2)Lucas Pouille (FRA) 880 (-38)Pierre-Hugues Herbert (FRA) 820 (-3)Corentin Moutet (FRA) 777 (-1)Grégoire Barrère (FRA) 612 (-7)...