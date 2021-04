ATP : Djokovic répond à Nadal à propos de la chasse aux records

Piqué par Rafael Nadal, Novak Djokovic a contre-attaqué. En effet, alors que l'Espagnol avait déclaré que l'actuel numéro 1 mondial au classement ATP était « obsédé » par les records, lors d'une interview donnée lundi au journal anglais Metro, le Serbe n'a pas manqué l'occasion de s'exprimer sur le sujet. « Je ne peux pas parler en son nom, je ne sais pas comment il pense, mais, c'est son droit d'exprimer une opinion : comment il me voit par rapport aux records. Personnellement, je ne me sens pas obsédé par quoi que ce soit dans la vie. Ce que je ressens, c'est de la passion et un immense désir. Je vais vers l'atteinte de mes objectifs et je n'ai jamais eu de problème à le verbaliser », a répliqué Djokovic, lors d'une conférence de presse lundi à Belgrade, en marge du tournoi ATP 250 auquel il participe.

« Nadal, c'est le plus grand rival de ma vie »

« Peut-être que quelqu'un ne peut pas dire quelque chose et s'y tenir, mais je n'ai jamais eu de difficulté à dire : "Je veux battre ce record ou atteindre un certain objectif", a par la suite confié le Serbe. Je ne sais pas pourquoi ce serait une mauvaise chose, pas seulement à propos des records, mais pour quoi que ce soit, comme la politique dans le tennis. » S'il dit ne pas être « obsédé de manière négative » par les records, Djokovic a tout de même rajouté que « tout est question de perception et d'interprétation de ce que l'on dit. Je respecte Rafa, probablement plus que tout autre joueur au monde. C'est le plus grand rival de ma vie. » Pour rappel, pour le moment, ce sont Roger Federer et Nadal qui détiennent le record de victoires en Grand Chelem, avec 20 titres à leur palmarès, alors que le numéro 1 mondial en compte actuellement 18 à son compteur.