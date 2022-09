ATP : Djokovic rend hommage à son tour à Federer

50 matchs entre Federer et Djokovic !

Après Rafael Nadal, Serena Williams, Iga Swiatek ou encore Gaël Monfils, c'est au tour de Novak Djokovic de rendre hommage à Roger Federer, qui a annoncé ce jeudi qu'il prenait sa retraite, à 41 ans, via un message publié sur les réseaux sociaux : «Ta carrière a donné le ton de ce que signifie atteindre l'excellence et mener avec intégrité et équilibre. C'est un honneur de te connaître sur et en dehors du terrain, et pour de nombreuses années à venir. Je sais que ce nouveau chapitre vous réserve des choses incroyables, Mirka, les enfants, tous tes proches, et les fans de Roger ont encore beaucoup à attendre. De notre famille à la vôtre, nous vous souhaitons beaucoup de joie, de santé et de prospérité à l'avenir. Au plaisir de célébrer tes réalisations et de te voir à Londres. »Les deux hommes, mais aussi Rafael Nadal et Andy Murray, se retrouveront en fin de semaine prochaine à Londres, pour la Laver Cup, et cela devrait être un moment aussi exceptionnel qu'émouvant. Si la rivalité entre Nadal et Federer sera à tout jamais l'une des plus incroyables de l'histoire du sport, celle entre Federer et Djokovic, débutée quelques années plus tard (Nadal a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en 2005, Djokovic en 2008) aura presque été aussi belle.Le Serbe et le Suisse ont notamment été opposés à trois reprises en finale du Masters (victoire de "Nole" en 2012, 2014 et 2015), deux fois en finale de l'US Open (victoire de Federer en 2007, défaite en 2015) et trois fois en finale de Wimbledon (victoire de Djokovic en 2014, 2015 et 2019), et cette dernière finale, il y a un peu plus de trois ans, a fait très mal au natif de Bâle, battu au super tie-break après avoir raté deux balles de match. Les deux hommes ont offert de grands moments de tennis, à Nadal et Djokovic de poursuivre leur rivalité à deux, désormais...