ATP : Djokovic et Federer évoquent le nouveau classement

C’est une petite révolution que va connaitre l’ATP dans les prochains mois, avec la réforme du classement, annoncée lundi dernier. En effet, les résultats pris en compte ne seront plus ceux des douze derniers mois, mais ceux de mars 2019 à décembre 2020. Les joueurs ne pouvant pas cumuler les points d’un même tournoi, certains pourront se permettre de zapper un tournoi en 2020, pour conserver leurs points de 2019 (exemple : si Rafael Nadal, vainqueur de l’US Open 2019, déclare forfait cette année).

Djokovic : "Cette option protège les joueurs qui ne veulent pas prendre de risques"

Cette formule ravit en tout cas le président du conseil des joueurs, Novak Djokovic, qui s’est confié dans les colonnes du journal serbe Sporstki : « Nous en avons discuté au conseil des joueurs et décidé de cette option. La principale raison est qu’elle protège les joueurs qui ne veulent pas prendre de risques et voyager. Certains joueurs de tennis ne joueront pas avant la fin de l’année et de cette façon la liste les protège, ils ne perdent pas les points gagnés l’année dernière. En revanche, les joueurs de tennis qui jouent pourront gagner des points. Ce nouveau système de classement est donc utile pour les deux groupes de joueurs de tennis. Bien sûr, il y a des joueurs qui ne l’aimeront pas, il y aura toujours ceux qui pensent différemment, mais je pense que c’est la meilleure option. »

Federer : "Cela me permet d'être plus relax"

De son côté, Roger Federer, interrogé par la télévision suisse RSI, a confié son soulagement de voir la formule du classement être modifiée, lui qui sera absent toute la fin de saison 2020 en raison d’une blessure à un genou : « C'est vrai que le classement sera différent de ce qu'il aurait été en temps normal à mon retour. La seule chose que ça change pour moi, c'est que ça me permet d'être plus 'relax' et de ne pas devoir essayer de revenir encore plus rapidement ». Espérons pour lui que ce soit en janvier 2021, au moment où le classement ATP reprendra son ancien format (si tout va bien…)