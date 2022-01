ATP : Djokovic devrait reprendre à Dubaï fin février

Novak Djokovic will return in the Dubai ATP 500. In 3.5 weeks. pic.twitter.com/F52RCZmk0r

— José Morgado (@josemorgado) January 25, 2022



Monfils et Rinderknech également annoncés

Novak Djokovic aurait déjà programmé son retour sur les courts. Après avoir été privé du tout premier Grand Chelem de la saison, à savoir l'édition 2022 de l'Open d'Australie, le Serbe avait, en effet, été expulsé et avait alors dû quitter le pays, pour cause d'annulation de son visa, après un séjour à Melbourne particulièrement mouvementé, qui ne l'avait pas empêché de pouvoir notamment s'entraîner quelques jours.Un retour qui devrait ainsi avoir lieu à la fin de ce mois de février, du côté de Dubaï. Toujours est-il que le meilleur joueur du monde est bel et bien inscrit à ce tournoi ATP 500, pour le moment. Son nom figure ainsi dans une première liste de joueurs pour une épreuve programmée entre le lundi 21 et le samedi 26 février prochains.Une liste provisoire, pour le moment, où on retrouve ainsi également, comme principales autres têtes d'affiches, le Russe Andrey Rublev, le Canadien Felix Auger-Aliassime, l'Italien Jannik Sinner, le Polonais Hubert Hurkacz, le Canadien Denis Shapovalov, le Russe Aslan Karatsev ainsi que l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Quant aux Français, ils pourraient également répondre présent.Lors de l'édition 2020, le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, avait alors triomphé dans ce tournoi ATP 500 de Dubaï, après avoir triomphé, en finale, contre le Grec Stefanos Tsitsipas. Auparavant, lors des demi-finales, il avait mis fin au parcours du Français Gaël Monfils, qui s'était alors pourtant procuré plusieurs balles de match. L'an dernier, c'est le Russe Aslan Karatsev qui s'était alors imposé.