ATP : Djokovic conforte sa première place, Tsitsipas déloge Nadal de la 4eme place

A l'aube de retrouver la Porte d'Auteuil où il défendra son trophée remporté l'année dernière, Novak Djokovic est plus que jamais le patron. Impressionnant tout au long de la semaine à Rome sur les courts du Foro Italico, le Serbe y a décroché sa 1000eme victoire en carrière avant de remporter son 87eme titre sur le circuit, son 38eme en Masters 1000. Le quatrième également de sa vie pour le grand absent du dernier Open d'Australie sur la terre battue romaine, où l'extraordinaire champion passé à un tournoi la saison dernière de devenir le premier joueur de l'histoire à réussir un Grand Chelem historique a démontré qu'il n'avait rien perdu de son talent, même s'il a moins joué cette saison, et serait donc le principal candidat à sa propre succession à partir de la semaine prochaine à Paris. Ce nouveau succès à Rome permet d'ailleurs à "Djoko" de conforter sa première place ce lundi au classement mondial, avec 680 points d'avance pour le meilleur joueur du circuit (et probablement de tous les temps) sur son dauphin Daniil Medvedev, toujours à l'arrêt et pas encore certain de disputer Roland-Garros. Alexander Zverev, renversé par Stefanos Tsitsipas en demi-finales lors de la revanche de Madrid, complète toujours le podium, un rang devant le Grec.

Bonzi se rapproche du Top 50





La nouvelle finale de l'Athénien conjuguée à la sortie de piste de Rafael Nadal dès le deuxième tour (défaite contre Denis Shapovalov) inverse en effet les rôles par rapport à la semaine passée, et c'est désormais Tsitsipas qui occupe la 4eme place, tandis que le Majorquin recule en 5eme position. Battu aux portes de la finale par Djokovic, Casper Ruud réalise la belle opération de ce lundi en ce qui concerne le Top 10. Avec deux places de gagnées, le Norvégien grimpe à la 8eme place. Chez les Français, Gaël Monfils, forfait à Rome et 21eme lundi dernier, recule en 22eme position. Ugo Humbert perd lui aussi une place (45eme). En lice à Bordeaux, Benjamin Bonzi progresse, lui, de trois places supplémentaires (53eme) et améliore de nouveau son meilleur classement en carrière. Tombé de haut en quarts de finale en Gironde face à Pellegrino, alors 221eme au classement, le Gardois pourrait même frapper aujourd'hui aux portes du Top 40 s'il n'avait pas subi ce coup d'arrêt contre l'Italien alors qu'il avait remporté le tournoi d'Aix-en-Provence la semaine précédente. Quentin Halys, parvenu en finale à la Villa Primrose (défaite contre Popyrin), grimpe de 14 places (86eme). Le Francilien fait la belle opération de la semaine côté tricolore.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 9 mai 2022

1- Novak Djokovic (SER) 8 660 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 7 980

3- Alexander Zverev (ALL) 7 200

4- Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 170 (+1)

5- Rafael Nadal (ESP) 5 525 (-1)

6- Carlos Alcaraz (ESP) 4 770

7- Andrey Rublev (RUS) 3 945

8- Casper Ruud (NOR) 3 940 (+2)

9- Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 850

10- Matteo Berrettini (ITA) 3 805 (-2)

...

22- Gaël Monfils (FRA) 1 735 (-1)

45- Ugo Humbert (FRA) 1 069 (-35)

53- Benjamin Bonzi (FRA) 971 (+17)

65- Arthur Rinderknech (FRA) 907

67- Benoît Paire (FRA) 889 (-2)

68- Hugo Gaston (FRA) 867

73- Adrian Mannarino (FRA) 838 (-2)

75- Richard Gasquet (FRA) 808 (+2)

86- Quentin Halys (FRA) 722 (+14)

…