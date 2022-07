ATP : Djokovic chute à la septième place, Nadal de retour sur le podium

Nadal de retour sur le podium

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement du lundi 11 juillet 2022

Gaël Monfils (FRA) 1 615 (+2)



Benjamin Bonzi (FRA) 964 (-1)

Arthur Rinderknech (FRA) 877 (+7)



Hugo Gaston (FRA) 851 (+8)



Richard Gasquet (FRA) 789 (+3)



Benoît Paire (FRA) 691 (-4)

Adrian Mannarino (FRA) 655 (+4)





Quentin Halys (FRA) 687 (-4)

Au lendemain de son septième sacre sur le gazon londonien - le quatrième de suite pour le Serbe, qui n'a plus perdu sur le Center Court depuis sa défaite en finale en 2013 contre Andy Murray - le champion qui affiche désormais 21 tournois du Grand Chelem à son palmarès (une longueur devant Roger Federer et une longueur derrière Rafael Nadal)Sa victoire fait ainsi perdre 2000 points à l'ancien numéro 1 mondial, qui chute du même coup en septième position dans la hiérarchie tandis que Daniil Medvedev, absent à Londres (l'organisation avait interdit aux Russes comme aux Biélorusses de participer à cette édition) conserve les commandes, devant l'Allemand Alexander Zverev, lui aussi contraint de renoncer, mais sur blessure.Quant à Rafael Nadal, parvenu en demi-finales mais forfait pour son match contre Nick Kyrgios (45eme, -5) en raison d'une déchirure abdominale,Battu en finale par le Serbe l'année dernière mais testé positif au Covid-19 cette année avant le début du tournoi, Matteo Berrettini recule lui aussi de quatre places et occupe désormais le 15eme rang. Côté français, si Gaël Monfils (21eme, +2) devance toujours Benjamin Bonzi (48eme, -1), les grands bénéficiaires de cette actualisation se nomment Arthur Rinderknech (55eme, +7), Hugo Gaston (58eme, +8) et Richard Gasquet (66eme, +3), qui n'était plus allé aussi loin dans la capitale britannique depuis 2016. Battu au troisième tour par David Goffin, Ugo Humbert plonge en129eme position.Alexander Zverev (ALL) 6 850Rafael Nadal (ESP) 6 165 (+1)Stefanos Tsitsipas (GRE) 5 150 (+1)Casper Ruud (NOR) 5 050 (+1)Carlos Alcaraz (ESP) 4 845 (+1)Novak Djokovic (SER) 4 770 (-4)Andrey Rublev (RUS) 3 700Felix Auger-Aliassime (CAN) 3 445Janik Sinner (ITA) 3 185 (+3)