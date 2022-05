ATP : Djokovic a trouvé Wawrinka plus lent qu'avant

"Stan retrouvera le niveau où il était, c'est certain"

A 37 ans, Stan Wawrinka est encore très affûté. La photo du Suisse abdominaux saillants et parfaitement tracés que l'intéressé avait publiée il y a deux ans sur les réseaux sociaux étaient d'ailleurs venue faire taire tous ceux qui avaient tendance à railler le physique du joueur. Toutefois, "StantheMan" est surtout chaque jour un peu plus proche de la retraite. Contrairement à Gilles Simon, qui pourrait raccrocher à la fin de la saison, ou Jo-Wilfried Tsonga, qui tirera sa révérence après Roland-Garros, le Lausannois ne semble pas pressé d'arrêter la compétition, peut-être certain qu'il a encore de belles choses à vivre sur les courts. Novak Djokovic, qui a corrigé (6-2, 6-2) Wawrinka au deuxième tour du Masters 1000 de Rome jeudi, ne partage pas forcément ce sentiment. Certes, le numéro 1 mondial voue un immense respect au triple vainqueur en Grand Chelem, auquel il n'a d'ailleurs pas oublié de rendre un bel hommage jeudi après sa victoire expéditive."C’est formidable de revoir un grand champion comme Stan, qui a remporté deux matchs après une longue période. Nous savons tous à quel point Stan a été important pour notre sport ces dix dernières années. Il a remporté trois tournois du Grand Chelem, il a atteint le top cinq et a longtemps fait partie du Top 10." Le Serbe ne peut pas jurer pour autant que Wawrinka retrouvera un jour le niveau qui lui a longtemps permis de rivaliser avec les meilleurs. Même s'il pense que ce sera le cas. "Je souhaite que Stan revienne au niveau où il était, il le fera c’est certain." Pour cela, Wawrinka devra retrouver sa vivacité d'avant notamment. Car jeudi, Djokovic n'a pas caché qu'il avait trouvé son adversaire beaucoup moins présent dans ce domaine que par le passé. "Sur le terrain, il est plus lent qu’il ne l’était lorsqu’il jouait le mieux. Je suis sûr qu’avec son équipe, il fait tout son possible pour être au mieux de sa forme, mais cela prend du temps." Du temps, "StantheMan" n'en a malheureusement plus énormément.