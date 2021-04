ATP : Djokovic à Madrid, le doute plane

Novak Djokovic a raté le coche ce samedi chez lui à Belgrade. Au terme d’un combat de titans de 3h27', le numéro 1 mondial a chuté (7-5, 4-6, 6-4) aux portes de la finale contre Aslan Karatsev, à qui il avait brisé la quinzaine exceptionnelle à l’Open d’Australie au même stade de la compétition. Le Serbe cumule ainsi une deuxième déconvenue de suite après son élimination en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo face à Daniel Evans. Une petite crise de résultats qui a le don d’agacer l’intéressé, déjà dans le dur au début de sa saison sur terre. « C’était un grand match, mais je ne suis pas content de la façon dont j’ai joué », a-t-il reconnu au micro de la chaine de télévision Sport Klub. Dos au mur à un mois de Roland-Garros, Novak Djokovic a profité de cette prise de parole pour jeter le doute sur sa participation au Masters 1000 de Madrid (2-9 mai), prochaine grosse épreuve sur le circuit, où il est le tenant du titre.

Djokovic lassé de définir un programme

« Je ne veux pas faire de plans, j’en ai assez. Les tournois du Grand Chelem restent ma priorité. Je joue les autres tournois pour m'y préparer. On verra comment ça se passe. Roland-Garros est l’objectif », a lâché celui qui souhaite mettre fin à la suprématie de Rafael Nadal sur la terre battue parisienne et ainsi remporter son 19eme titre en Grand Chelem pour revenir à une longueur du record codétenu par l'Espagnol et Roger Federer. « Nole » ne sait même pas s’il reviendra dans son pays pour le second tournoi de Belgrade (22-29 mai). « Je ferai de mon mieux pour y être », a-t-il conclu. Les prochaines semaines de Djokovic sont floues. A s’en référer à ses dires, il n’est pas impossible de le voir débarquer aux Internationaux de France sans autre match dans les jambes, même si cela parait très peu probable.