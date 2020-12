ATP : Dimitrov engage l'ancien coach de Nishikori

Vainqueur du Masters de Londres en 2017, à 26 ans, pour son unique participation au Tournoi des Maîtres, Grigor Dimitrov pensait enfin avoir fait décoller sa carrière, lui qu’on surnommait lors de son arrivée sur le circuit ATP « Baby Federer » pour sa ressemblance avec le Suisse dans les attitudes raquette en main. Mais le Bulgare, aujourd’hui âgé de 29 ans, n’a pas remporté le moindre tournoi depuis, et a fini la saison 2020 au 19eme rang mondial. Conseillé depuis octobre 2018 par Andre Agassi, Dimitrov ne bénéficie pas à temps plein des services de l’ancien champion américain, qui se déplace rarement sur les tournois. Il a donc décidé de faire appel à Dante Bottini, selon Break Point Bulgaria, et l’officialisation de leur collaboration devrait intervenir d’ici la fin de la semaine.

Nishikori finaliste de l'US Open sous les ordres de Bottini

Âgé de 41 ans, l’Argentin n’a jamais été mieux classé que 380eme mondial en double, et s’est tourné vers une carrière d’entraîneur. Il a notamment été le coach de Kei Nishikori de 2010 à 2019 (Michael Chang s’étant intégré au duo en 2014), permettant au Japonais de remporter onze titres ATP et d’atteindre la finale de l’US Open en 2014 (perdue contre Marin Cilic). Bottini avait ensuite entraîné le Chilien Nicolas Jarry, mais ce dernier n’a pu jouer que sept matchs en 2020 en raison d’un contrôle antidopage positif lors de la phase finale de la Coupe Davis en novembre 2019. Grigor Dimitrov espère que Bottini réussira les mêmes prouesses qu’avec Nishikori à ses côtés, lui qui reste sur une saison 2020 à 18 victoires pour 11 défaites, avec notamment une demi-finale à Acapulco et à Anvers, un quart de finale à Rome et à Vienne, mais seulement cinq matchs remportés dans les tournois du Grand Chelem (2eme tour à l’Open d’Australie et à l’US Open, huitième de finale à Roland-Garros). Il avait également été le premier joueur du désormais fameux Adria Tour organisé par Novak Djokovic en juin à être testé positif au coronavirus.