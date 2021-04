ATP : Deux tournois ajoutés avant Roland-Garros

Après la WTA, l’ATP a mis à jour son calendrier. Alors que la Fédération Française de tennis a confirmé récemment sa décision de repousser d’une semaine l’édition 2021 de Roland-Garros, des ajustements ont été rendus nécessaires. Afin de permettre aux joueurs de préparer au mieux la deuxième levée du Grand Chelem, l’ATP a confirmé que deux tournois auront lieu sur la semaine allant du 22 au 29 mai prochains. Alors que Belgrade accueillera le 19 avril l’Open de Serbie, un deuxième tournoi sera organisé sur les courts du Novak Tennis Centre. Dans le même temps, un autre tournoi sur terre battue inédit aura lieu. En effet, le President Tennis Club de Montechiarugolo, près de Parme, accueillera l’Open d’Emilie-Romagne, tournoi qui a obtenu une licence à titre exceptionnel pour cette saison 2021.

Stuttgart confirmé, ’s-Hertogenbosch jette l’éponge

Avec une semaine de décalage, Roland-Garros va empiéter sur les tournois de ’s-Hertogenbosch et de Stuttgart. A l’image de la décision prise pour le tournoi féminin, l’étape sur le gazon néerlandais n’aura pas lieu pour la deuxième année de suite. Par contre, la cité allemande a décidé de maintenir ses dates initiales, pendant la deuxième semaine des Internationaux de France, et proposera aux joueurs n’étant pas engagés Porte d’Auteuil ou qui seront éliminés dès la première semaine de lancer la saison sur gazon qui mènera à Wimbledon. Une préparation qui, comme initialement prévu, passera par le Queen’s et Halle du 14 au 20 juin puis par Majorque et Eastbourne la semaine suivante, ces deux tournois s’achevant deux jours avant le début de la troisième levée du Grand Chelem. Dans son communiqué, l’ATP précise que « tous les autres événements prévus sur le calendrier restent comme initialement prévus ».



Calendrier du circuit ATP jusqu’à Wimbledon

19 avril : Barcelone et Belgrade (terre battue)

26 avril : Munich et Estoril (terre battue)

2 mai : Madrid (terre battue)

9 mai : Rome (terre battue)

17 mai : Genève et Lyon (terre battue)

22 mai : Belgrade et Parme (terre battue)

30 mai : Roland-Garros (terre battue)

7 juin : Stuttgart (gazon)

14 juin : Queen’s et Halle (gazon)

20 juin : Majorque et Eastbourne (gazon)

28 juin : Wimbledon (gazon)