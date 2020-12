ATP : Des doutes concernant le début de saison de Lucas Pouille

Lucas Pouille prépare son retour. Absent du circuit principal ATP depuis quinze mois et son élimination au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai en 2019 face à John Isner, le natif de Grande-Synthe se bat avec son coude droit et a été opéré en juillet dernier. Depuis, il médite son retour à la compétition et a repris l’entraînement à Villeneuve-Loubet sous les ordres de Thierry Ascione et avec Ugo Humbert à ses côtés, l’ancien numéro 10 mondial s’est longuement confié au micro d’Infosport+. « Le coude, ça va bien, ça se profile bien, a déclaré le Nordiste à cette occasion. On prend notre temps, on essaye de faire attention à ne pas aller trop vite et on a encore du temps. On essaye de faire les choses progressivement. »

Alors que le début de la saison 2021, malgré les incertitudes concernant le calendrier, devrait signer son retour à la compétition après une timide apparition au tournoi Challenger d’Indian Wells en mars dernier, les doutes sont tout de même présents. « Un an et demi éloigné de la compétition, c’est long et il ne faut pas que je m’attende tout de suite à des merveilles, assure Lucas Pouille. Il va falloir accepter de ne pas être bon tous les jours, accepter de batailler au quotidien. Dans ma tête, je suis prêt à ça donc c’est le plus important. »

Tennis - L'entretien

Lucas Pouille : 'Une nouvelle carrière commence"



Pouille : « J’ai envie de revenir au plus haut niveau »



Un retour à la compétition qui n’est pas encore totalement fixé en raison des incertitudes liées au calendrier, mais également aux envies encore incertaines du Nordiste. « Il y a deux options. La première, c’est de savoir si je vais en Australie pour uniquement participer à l’Open d’Australie en sachant que je n’aurai pas joué pendant un an et demi auparavant, assure Lucas Pouille. La deuxième, c’est recommencer par des tournois Challenger et préparer Montpellier, Rotterdam, Marseille et tous les tournois qui suivent. » Ce qui est certain, c’est que l’ambition est toujours présente, chevillée au corps. « Si on s’entraîne dur, on fait des sacrifices, c’est parce que j’ai des objectifs, parce que j’ai envie de revenir au plus haut niveau, a confié le demi-finaliste de l’Open d’Australie 2019. Toutes les questions que j’ai pu me poser pendant cette longue période, je pense que c’était normal. Je me suis même posé la question de savoir si j’allais m’en sortir avec ce coude à un moment et si, après l’opération, j’allais pouvoir rejouer normalement. »

Un retour que Lucas Pouille voit presque comme un nouveau départ dans sa carrière. « C’est une sorte de nouvelle carrière qui commence. J’ai pris énormément de temps pour réfléchir à ce que j’avais bien fait, ce qui m’a manqué, ce que j’aurais pu mieux faire, ce que je peux améliorer. Cette coupure, elle va me servir pour essayer de gommer les erreurs que j’ai pu faire par le passé et être encore plus perfectionniste qu’avant. Mon objectif, c’est de retourner au plus haut niveau, essayer de rejouer des quarts de finale, des demi-finales en Grand Chelem, essayer de jouer la victoire sur les tournois. » Des ambitions élevées, qui prendront sans doute du temps avant de devenir réalité.