ATP : Des critiques vives de la part de Wilander à l'encontre de Federer

Après avoir retrouvé la place de numéro 1 mondial en 2018, Roger Federer a reculé dans la hiérarchie en 2019. S’il a gagné le même nombre de tournois d’une année sur l’autre, c’est-à-dire quatre, le Suisse n’a pas ajouté un 21eme Grand Chelem à son palmarès, le Masters 1000 de Dubaï étant le titre le plus important de cette année, le 100eme de sa carrière. Malgré cela, Roger Federer ne songe pas à prendre sa retraite dans un futur proche, ayant déjà affirmé qu’il ferait le déplacement aux Jeux Olympiques de Tokyo afin de tenter d’y remporter une troisième médaille après une victoire en double avec Stan Wawrinka à Pékin puis une médaille d’argent sur le gazon de Wimbledon lors des Jeux de Londres, une finale qu’il avait alors perdue face à Andy Murray.

Wilander allume Federer

Cette volonté de durer plus longtemps à déjà 38 ans donne à réfléchir à Mats Wilander. Dans des propos recueillis par le quotidien espagnol As, le Suédois n’y va pas par quatre chemins et critique vivement le Suisse. « Le niveau de Federer a baissé, tonne celui qui a huit tournois du Grand Chelem à son palmarès. Il a décidé qu’il ne pouvait pas laisser ses rivaux rattraper son retard. Quand il était à son meilleur niveau, il ne se souciait pas de ses adversaires, maintenant il le fait. » Une adaptation à son adversaire qui pourrait trahir un corps qui ne serait plus en mesure de suivre le rythme imposé par une carrière longue de plus de 20 ans et qui irait de pair avec un programme sur mesure adopté depuis plusieurs années, et qui l’a vu snober la terre battue pendant trois saisons avant son retour à Roland-Garros en 2019, tournoi qui sera également à son programme en 2020.