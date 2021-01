ATP - Delray Beach : Paul comme chez lui

Sur les 28 joueurs du tournoi de Delray Beach, 13 sont américains, et le premier d'entre eux à se présenter sur le court a aisément franchi le premier tour. Tommy Paul, tête de série n°5, s'est en effet imposé 6-1, 6-4 en 1h08 contre le Sud-Coréen Ji Sung Nam, 268eme mondial, qui disputait le tout premier ATP de sa carrière en simple. Auteur de cinq aces durant cette partie, Paul a breaké deux fois dans le premier set, à 1-0 et 3-0, et n'a pas été inquiété sur sa mise en jeu. Dans le deuxième, il a mené 3-0, puis Nam a fait un break de retard, mais pas deux, et le natif de Delray Beach s'est tranquillement imposé.



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 340 655€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Etcheverry (ARG) - C.Harrison (USA, Q)

Mager (ITA) - R.Harrison (USA, WC)

McDonald (USA) - Querrey (USA, n°6)



Hurkacz (POL, n°4) - Bye

Galan (COL) - Martin (SLQ)

Rubin (USA, WC) - Quiroz (COL, Q)

Karlovic (CRO) - Andujar (ESP, n°7)



Tiafoe (USA, n°8) - Young (USA, Q)

Fratangelo (USA) - King (USA, Q)

Norrie (GBR) - Aragone (USA, WC)

Mannarino (FRA, n°3) - Bye



Paul (USA, n°5) bat Nam (CdS) : 6-1, 6-4

Kwon (CdS) - Korda (USA)

Monteiro (BRE) bat Bellucci (BRE) : 6-3, 7-5

Isner (USA, n°2) - Bye