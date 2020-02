ATP - Delray Beach : Opelka triomphe à domicile

Il réside à West Palm Beach, à quelques kilomètres de Delray Beach. Autant dire que Reilly Opelka se sentait comme chez lui dans le tournoi floridien cette semaine, et il est allé au bout ce dimanche, en triomphant en finale contre Yoshihito Nishioka, seulement quelques heures après avoir remporté sa demie contre Milos Raonic, pluie oblige. Tête de série n°4 de cet ATP 250 sur dur, l'Américain de 22 ans (54eme) a fait respecter la logique en battant le 63eme, sur le score de 7-5, 6-7, 6-2 en 2h10. Le géant de 2,11m a réussi 27 aces et cinq jeux blancs lors de cette partie.

Opelka remporte son deuxième titre

Il a tout de même été breaké une fois, alors qu'il venait justement de prendre le service adverse dans le premier set (4-3). Il a finalement réussi un nouveau break à 6-5, sur sa troisième occasion, pour empocher la manche. Dans la deuxième, Opelka a manqué trois balles de break, et s'est finalement incliné au tie-break (7-4). La troisième a été plus facile, avec des breaks à 0-0 et 4-2 pour aller décrocher le deuxième titre de sa carrière, après celui remporté à New York il y a un peu plus d'un an. Grâce à ce succès, Opelka va gagner quinze places au classement, pour se retrouver 39eme lundi.



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 622 181€)

Tenant du titre : Radu Albot (MOL)



Finale

Opelka (USA, n°4) bat Nishioka (JAP) : 7-5, 6-7 (4), 6-2



Demi-finales

Nishioka (JAP) bat Humbert (FRA, n°6) : 1-6, 6-4, 6-0

Opelka (USA, n°4) bat Raonic (CAN, n°2) : 4-6, 7-6 (6), 6-3



Quarts de finale

Humbert (FRA, n°6) bat Tiafoe (USA) : 6-1, 6-2

Nishioka (JAP) bat Nakashima (USA, WC) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

Opelka (USA, n°4) bat Kwon (CdS) : 6-3, 6-4

Raonic (CAN, n°2) bat Johnson (USA) : 7-6 (6), 6-3



Huitièmes de finale

Tiafoe (USA) bat Paul (USA) : 7-5, 7-6 (4)

Humbert (FRA, n°6) bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 7-6 (6)

Nakashima (USA, WC) bat Norrie (GBR, Q) : 7-5, 6-2

Nishioka (JAP) bat Rubin (USA, Q) : 6-1, 6-2



Kwon (CdS) bat Harrison (USA, WC) : 6-4, 3-6, 7-6 (0)

Opelka (USA, n°4) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4

Johnson (USA) bat Sock (USA, WC) : 6-4, 5-7, 6-1

Raonic (CAN, n°2) bat Stebe (ALL) : 7-5, 6-3



1er tour

Paul (USA) bat Galan (COL, LL) : 6-2, 6-4

Tiafoe (USA) bat Gomez (EQU, Q) : 7-6 (3), 6-2

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-2, 0-0 abandon

Humbert (FRA, n°6) bat Kozlov (USA, LL) : 6-7 (5), 6-3, 6-1



Norrie (GBR, Q) bat Fritz (USA, n°3) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Nakashima (USA, WC) bat Vesely (RTC) : 7-6 (4), 6-1

Rubin (USA, Q) bat Jung (TAI) : 6-3, 4-3 abandon

Nishioka (JAP) bat Millman (AUS, n°5) : 3-6, 6-4, 6-2



Kwon (CdS) bat Mannarino (FRA, n°7) : 1-6, 6-3, 6-2

Harrison (USA, WC) bat Dzumhur (BOS) : 6-3, 6-2

McDonald (USA) bat Uchiyama (JAP) : 6-2, 7-6 (5)

Opelka (USA, n°4) bat Gulbis (LET, Q) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4)



Sock (USA, WC) bat Albot (MOL, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (2)

Johnson (USA) bat Laaksonen (SUI) : 7-6 (5), 6-4

Stebe (ALL) bat Tomic (AUS, LL) : 6-2, 3-6, 6-2

Raonic (CAN, n°2) bat Istomin (OUZ, LL) : 6-2, 6-2