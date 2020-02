ATP - Delray Beach : Opelka rallie la finale

Deuxième finale en carrière pour Reilly Opelka ! Vainqueur du tournoi de New York il y a un peu plus d'un an, le géant américain de 2,11m va disputer une nouvelle finale à domicile, à Delray Beach, à quelques kilomètres de là où il réside. Contraint de disputer sa demi-finale ce dimanche à 10h30 heure floridienne en raison de la pluie qui avait perturbé le programme samedi, le joueur de 22 ans s'est défait de Milos Raonic sur le score de 4-6, 7-6, 6-3 en 2h07 dans un match de grands serveurs. L'Américain a d'ailleurs servi 19 aces et le Canadien 16 lors de cette partie où Opelka a été breaké une fois, d'entrée de match, et Raonic deux fois, dans le troisième set où il a encaissé les quatre derniers jeux. La deuxième manche s'est en revanche disputée au tie-break, et le Canadien s'est procuré une balle de match à 6-5, mais sur le service adverse, et Opelka l'a sauvée et a enquillé trois points de suite pour égaliser à une manche partout. C'est donc le natif du Michigan qui va affronter Yoshihito Nishioka en finale, dès 21h00 heure française. Un match entre deux joueurs au classement équivalent (Nishioka 63eme, Opelka 54eme), mais l'Américain vient tout juste de battre le Japonais en deux sets à New York.



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 622 181€)

Tenant du titre : Radu Albot (MOL)



Finale

Nishioka (JAP) - Opelka (USA, n°4)



Demi-finales

Nishioka (JAP) bat Humbert (FRA, n°6) : 1-6, 6-4, 6-0

Opelka (USA, n°4) bat Raonic (CAN, n°2) : 4-6, 7-6 (6), 6-3



Quarts de finale

Humbert (FRA, n°6) bat Tiafoe (USA) : 6-1, 6-2

Nishioka (JAP) bat Nakashima (USA, WC) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

Opelka (USA, n°4) bat Kwon (CdS) : 6-3, 6-4

Raonic (CAN, n°2) bat Johnson (USA) : 7-6 (6), 6-3



Huitièmes de finale

Tiafoe (USA) bat Paul (USA) : 7-5, 7-6 (4)

Humbert (FRA, n°6) bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 7-6 (6)

Nakashima (USA, WC) bat Norrie (GBR, Q) : 7-5, 6-2

Nishioka (JAP) bat Rubin (USA, Q) : 6-1, 6-2



Kwon (CdS) bat Harrison (USA, WC) : 6-4, 3-6, 7-6 (0)

Opelka (USA, n°4) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4

Johnson (USA) bat Sock (USA, WC) : 6-4, 5-7, 6-1

Raonic (CAN, n°2) bat Stebe (ALL) : 7-5, 6-3



1er tour

Paul (USA) bat Galan (COL, LL) : 6-2, 6-4

Tiafoe (USA) bat Gomez (EQU, Q) : 7-6 (3), 6-2

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-2, 0-0 abandon

Humbert (FRA, n°6) bat Kozlov (USA, LL) : 6-7 (5), 6-3, 6-1



Norrie (GBR, Q) bat Fritz (USA, n°3) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Nakashima (USA, WC) bat Vesely (RTC) : 7-6 (4), 6-1

Rubin (USA, Q) bat Jung (TAI) : 6-3, 4-3 abandon

Nishioka (JAP) bat Millman (AUS, n°5) : 3-6, 6-4, 6-2



Kwon (CdS) bat Mannarino (FRA, n°7) : 1-6, 6-3, 6-2

Harrison (USA, WC) bat Dzumhur (BOS) : 6-3, 6-2

McDonald (USA) bat Uchiyama (JAP) : 6-2, 7-6 (5)

Opelka (USA, n°4) bat Gulbis (LET, Q) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4)



Sock (USA, WC) bat Albot (MOL, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (2)

Johnson (USA) bat Laaksonen (SUI) : 7-6 (5), 6-4

Stebe (ALL) bat Tomic (AUS, LL) : 6-2, 3-6, 6-2

Raonic (CAN, n°2) bat Istomin (OUZ, LL) : 6-2, 6-2