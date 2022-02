Les favoris au rendez-vous à Delray Beach. Tommy Paul, comme Cameron Norrie et Sebastian Korda, eux aussi prétendants à la victoire finale, ont répondu présent, mercredi lors des huitièmes de finale. L'Américain, 41eme joueur mondial, bénéficiaire d'une wild card et tête de série n°4, s'est le premier (tranquillement) qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Delray Beach, aux Etats-Unis, après sa victoire aisée contre l'Ouzbek Denis Istomin, 267eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux sets (6-2, 6-0) et 1h04 de jeu. Dans la première manche, l'Américain a effectué le break d'entrée, puis un deuxième dans la foulée, même s'il y est repris à trois fois pour celui-ci. Après avoir sauvé une balle de débreak à 3-0, Tommy Paul a ensuite conclu sur sa deuxième balle de set (6-2).

Norrie et Korda ont rendez-vous

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, l'Ouzbek a donc perdu ses trois services, malgré une balle sauvée sur le troisième et trois balles de débreak à 0-3. Insuffisant pour empêcher son adversaire d'un soir de conclure sur sa deuxième balle de match, avec cette roue de bicyclette (6-0). Norrie et Korda, eux aussi tête de série, certes moins expéditifs, n'ont pas connu beaucoup plus de problèmes pour valider leur billet pour les quarts, aux dépens d'Andreas Seppi et Oscar Otte. Le Britannique, 13eme mondial et tête de série numéro 1, a tenu son rang contre l'Allemand Oscar Otte (6-3, 7-5, 1h28 de jeu). Même chose pour le jeune Américain, qui a pris le dessus là encore en deux manches (7-5, 6-3, 1h48) sur le vétéran italien. Les deux hommes seront opposés pour une place dans le dernier carré.



Avec A.C



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 585 308€)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



Huitièmes de finale

Norrie (GBR, n°1) bat Otte (ALL) : 6-3, 7-5

Korda (USA, n°5) bat Seppi (ITA) : 7-5, 6-3

Paul (USA, n°4, WC) bat Istomin (OUZ, Q) : 6-2, 6-0

Kozlov (USA, Q) bat Johnson (USA) : 6-1, 6-3



Millman (AUS) - Giron (USA)

Krueger (USA, Q) - Dimitrov (BUL, n°3, WC)

Mannarino (FRA, n°7) - Nakashima (USA)

Sock (USA, WC) - Opelka (USA, n°2)



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

Otte (ALL) bat Nishioka (JAP) : 7-6 (8), 6-3

Seppi (ITA) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-4

Korda (USA, n°5) bat Kokkinakis (AUS) : 6-4, 6-1



Paul (USA, n°4, WC) - Bye

Istomin (OUZ, Q) bat Querrey (USA) : 6-1, 7-6 (5)

Johnson (USA) bat Anderson (AFS) : 6-2, 6-7 (5), 6-2

Kozlov (USA, Q) bat Gomez (EQU, LL) : 4-6, 7-5, 6-3



Millman (AUS) bat Cressy (USA, n°8) : 6-7 (2), 7-6 (2), 7-6 (3)

Giron (USA) bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-3

Krueger (USA, Q) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-4

Dimitrov (BUL, n°3, WC) - Bye



Mannarino (FRA, n°7) bat Broady (USA, Q) : 6-2, 6-3

Nakashima (USA) bat Kudla (USA) : 6-1, 6-1

Sock (USA, WC) bat Altmaier (ALL) : 2-6, 6-3, 6-4

Opelka (USA, n°2) - Bye