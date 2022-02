ATP - Delray Beach : Millman renverse Cressy

A peine trois matchs et déjà une tête de série en moins à Delray Beach. En effet, pour son entrée en lice, Maxime Cressy a été surpris par John Millman au terme d'une longue rencontre disputée en trois manches (6-7, 7-6, 7-6) et 2h56 de jeu ! En Floride, ce duel a fait la part belle aux serveurs, qui n'ont perdu qu'une fois chacun leur mise en jeu durant le deuxième set. Pour le reste, c'est à chaque fois au tie-break que la décision s'est faite. Si le 59eme mondial au classement a le mieux débuté lors du premier jeu décisif, la réponse de l'Australien a par la suite été assez limpide. En commettant notamment moins de fautes que le local, ce dernier a renversé une situation bien mal engagée et reste en course à Delray Beach.

Encore un local pour Millman

Au prochain tour, Millman se testera face à un nouvel Américain, à savoir Tennys Sandgren ou Marcos Giron. Dans les autres rencontres du jour, Oscar Otte et Andreas Seppi ont battu en deux manches respectivement le Japonais Yoshihito Nishioka (7-6, 6-3) et l'Allemand Peter Gojowczyk (7-5, 6-4). Le premier défiera le Britannique Cameron Norrie, tête de série numéro 1, au prochain tour, quand le second sera opposé au vainqueur du match opposant l'Australien Thanasi Kokkinakis à l'Américain Sebastian Korda.



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 585 308€)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

Otte (ALL) bat Nishioka (JAP) : 7-6 (8), 6-3

Seppi (ITA) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-4

Kokkinakis (AUS) - Korda (USA, n°5)



Paul (USA, n°4, WC) - Bye

Istomin (OUZ, Q) - Querrey (USA)

Johnson (USA) - Anderson (AFS)

Kozlov (USA, Q) - Brooksby (USA, n°6)



Millman (AUS) bat Cressy (USA, n°8) : 6-7 (2), 7-6 (2), 7-6 (3)

Sandgren (USA) - Giron (USA)

Thompson (AUS) - Krueger (USA, Q)

Dimitrov (BUL, n°3, WC) - Bye



Mannarino (FRA, n°7) - Broady (USA, Q)

Nakashima (USA) - Kudla (USA)

Sock (USA, WC) - Altmaier (ALL)

Opelka (USA, n°2) - Bye