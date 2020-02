ATP - Delray Beach : Mannarino chute d'entrée, contre Kwon

Après Rotterdam, Adrian Mannarino chute une nouvelle fois d'entrée. Si aux Pays-Bas, le Français avait logiquement été battu, par le 27eme joueur mondial, cette fois sa défaite est bien plus surprenante. En effet, au tournoi ATP 250 de Delray Beach aux Etats-Unis, sur dur extérieur, le 42eme joueur mondial, tête de série n°7, a été battu par le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 82eme joueur mondial, en trois manches (1-6, 6-3, 6-2) et 2h02 de jeu. Pourtant, comme le montre la physionomie du début de rencontre, l'issue de cette dernière aurait pu être tout autre. En effet, le Tricolore n'a eu besoin que de 29 petites minutes de jeu pour s'adjuger la première manche (6-1), à la faveur de deux breaks convertis sur ses trois opportunités obtenues en tout.

Mannarino a manqué de réussite

Mais dans la deuxième manche, le mieux classé des deux n'a pas su confirmer. Pire, il a même cédé son service à 1-2, sans parvenir à convertir ses deux opportunités, obtenues à 1-3, puis à 2-4 (6-3). Dans la troisième manche, la tête de série n°7 a cette fois perdu deux de ses mises en jeu, non sans avoir sauvé également deux autres balles de break à son encontre. Dans le même temps, il ne s'en est procuré qu'une seule, à 2-3. Sans réussite. Son adversaire n'en demandait donc pas tant et c'est sur sa première balle de match qu'il a ainsi validé son ticket pour le deuxième tour de l'épreuve (6-2).



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 622 181€)

Tenant du titre : Radu Albot (MOL)



1er tour

Kyrgios (AUS, n°1) - Paul (USA)

Gomez (EQU, Q) - Tiafoe (USA)

Kecmanovic (SER) - Thompson (AUS)

Edmund (GBR) - Humbert (FRA, n°6)



Fritz (USA, n°3) - Norrie (GBR, Q)

Nakashima (USA, WC) bat Vesely (RTC) : 7-6 (4), 6-1

Rubin (USA, Q) - Jung (TAI)

Nishioka (JAP) - Millman (AUS, n°5)



Kwon (CdS) bat Mannarino (FRA, n°7) : 1-6, 6-3, 6-2

Harrison (USA, WC) bat Dzumhur (BOS) : 6-3, 6-2

McDonald (USA) bat Uchiyama (JAP) : 6-2, 7-6 (5)

Gulbis (LET, Q) - Opelka (USA, n°4)



Albot (MOL, n°8) - Sock (USA, WC)

Laaksonen (SUI) - Johnson (USA)

Stebe (ALL) - Tomic (AUS, LL)

Istomin (OUZ, LL) - Raonic (CAN, n°2)