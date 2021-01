ATP - Delray Beach : Le tableau

Pour la première fois de l'histoire, c'est du côté de la Floride, et plus précisément de Delray Beach, que la saison de tennis va être lancée. Le tournoi ATP 250, qui se tient habituellement en février, a lieu en janvier, et même s'il n'est pas très relevé, c'est toujours un trophée à aller chercher. Quatre joueurs du Top 50 seront présents : Cristian Garin (22eme), John Isner (25eme), le seul Français du tableau principal Adrian Mannarino (32eme), et Hubert Hurkasz (35eme). Ils sont tous exemptés de premier tour. Pas moins de dix Américains figurent dans le tableau, avant même l'ajout des joueurs issus des qualifications.



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 340 655€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Etcheverry (ARG) - Q

Mager (ITA) - R.Harrison (USA, WC)

McDonald (USA) - Querrey (USA, n°6)



Hurkacz (POL, n°4) - Bye

Galan (COL) - Martin (SLQ)

Rubin (USA, WC) - Q

Karlovic (CRO) - Andujar (ESP, n°7)



Tiafoe (USA, n°8) - Q

Fratangelo (USA) - Q

Norrie (GBR) - Aragone (USA, WC)

Mannarino (FRA, n°3) - Bye



Paul (USA, n°5) - Nam (CdS)

Kwon (CdS) - Korda (USA)

Bellucci (BRE) - Monteiro (BRE)

Isner (USA, n°2) - Bye



ANTALYA (TURQUIE, ATP 250, dur extérieur, 294 706€)

Tenant du titre (sur gazon en 2019) : Lorenzo Sonego (ITA)



A venir...