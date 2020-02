ATP - Delray Beach : Kyrgios renonce, Fritz éliminé d'entrée

Devant son public, Taylor Fritz a déçu. L’Américain, tête de série numéro 3 du tournoi ATP de Delray Beach, n’est pas allé plus loin que le premier tour. Le 38eme mondial a, en effet, chuté face au qualifié britannique Cameron Norrie en trois manches (6-4, 6-7, 6-4), qui retrouvera un autre Américain en huitièmes de finale, Brandon Nakashima. Un tournoi qui a également perdu sa tête de série numéro 1 puisque Nick Kyrgios, qui souffre d’un poignet, a déclaré forfait et sera remplacé dans le tableau par le lucky loser colombien Daniel Elahi Galan. L’Australie n’est décidément pas à la fête puisque Justin Thompson a dû abandonner à l’issue du premier set face à Miomir Kecmanovic, qui retrouvera Stefan Kozlov, remplaçant au dernier moment d’un Kyle Edmund malade, ou Ugo Humbert. A cela s’ajoute la défaite en trois manches de Bernard Tomic face à Cedrik-Marcel Stebe (6-2, 3-6, 6-2).



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 622 181€)

Tenant du titre : Radu Albot (MOL)



1er tour

Elahi Galan (COL, LL) - Paul (USA)

Tiafoe (USA) bat Gomez (EQU, Q) : 7-6 (3), 6-2

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-2, 0-0 abandon

Kozlov (USA, LL) - Humbert (FRA, n°6)



Norrie (GBR, Q) bat Fritz (USA, n°3) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Nakashima (USA, WC) bat Vesely (RTC) : 7-6 (4), 6-1

Rubin (USA, Q) - Jung (TAI)

Nishioka (JAP) bat Millman (AUS, n°5) : 3-6, 6-4, 6-2



Kwon (CdS) bat Mannarino (FRA, n°7) : 1-6, 6-3, 6-2

Harrison (USA, WC) bat Dzumhur (BOS) : 6-3, 6-2

McDonald (USA) bat Uchiyama (JAP) : 6-2, 7-6 (5)

Gulbis (LET, Q) - Opelka (USA, n°4)



Albot (MOL, n°8) - Sock (USA, WC)

Laaksonen (SUI) - Johnson (USA)

Stebe (ALL) bat Tomic (AUS, LL) : 6-2, 3-6, 6-2

Istomin (OUZ, LL) - Raonic (CAN, n°2)