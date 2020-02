ATP - Delray Beach : Kwon, Nishioka et Nakashima qualifiés

Le début de journée à Delray Beach n’a pas beaucoup souri aux Américains. Ryan Harrison a, en effet, chuté en trois manches face à Soonwoo Kwon (6-4, 3-6, 7-6), qui sera opposé à Mackenzie McDonald ou Reilly Opelka en quarts de finale. De son côté, Noah Rubin a été largement dominé par Yoshihito Nishioka en moins d’une heure (6-1, 6-2). Le Japonais a rendez-vous pour une place dans le dernier carré avec un autre Américain, Brandon Nakashima. Le 294eme joueur mondial, bénéficiaire d’une invitation de la part des organisateurs, a pris le meilleur sur Cameron Norrie, 60eme joueur mondial en deux manches (7-5, 6-2).



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 622 181€)

Tenant du titre : Radu Albot (MOL)



Huitièmes de finale

Paul (USA) – Tiafoe (USA)

Kecmanovic (SER) – Humbert (FRA, n°6)

Nakashima (USA, WC) bat Norrie (GBR, Q) : 7-5, 6-2

Nishioka (JAP) bat Rubin (USA, Q) : 6-1, 6-2



Kwon (CdS) bat Harrison (USA, WC) : 6-4, 3-6, 7-6 (0)

McDonald (USA) – Opelka (USA, n°4)

Sock (USA, WC) – Johnson (USA)

Stebe (ALL) – Raonic (CAN, n°2)



1er tour

Paul (USA) bat Galan (COL, LL) : 6-2, 6-4

Tiafoe (USA) bat Gomez (EQU, Q) : 7-6 (3), 6-2

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-2, 0-0 abandon

Humbert (FRA, n°6) bat Kozlov (USA, LL) : 6-7 (5), 6-3, 6-1



Norrie (GBR, Q) bat Fritz (USA, n°3) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Nakashima (USA, WC) bat Vesely (RTC) : 7-6 (4), 6-1

Rubin (USA, Q) bat Jung (TAI) : 6-3, 4-3 abandon

Nishioka (JAP) bat Millman (AUS, n°5) : 3-6, 6-4, 6-2



Kwon (CdS) bat Mannarino (FRA, n°7) : 1-6, 6-3, 6-2

Harrison (USA, WC) bat Dzumhur (BOS) : 6-3, 6-2

McDonald (USA) bat Uchiyama (JAP) : 6-2, 7-6 (5)

Opelka (USA, n°4) bat Gulbis (LET, Q) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4)



Sock (USA, WC) bat Albot (MOL, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (2)

Johnson (USA) bat Laaksonen (SUI) : 7-6 (5), 6-4

Stebe (ALL) bat Tomic (AUS, LL) : 6-2, 3-6, 6-2

Raonic (CAN, n°2) bat Istomin (OUZ, LL) : 6-2, 6-2