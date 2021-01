ATP - Delray Beach : Karlovic s'offre Andujar, Tiafoe sans trembler

A month shy of his 42nd (!) birthday and @ivokarlovic is still winning on the ATP Tour 😳

Pas de problème pour Tiafoe

DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 340 655€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)

8emes de finale

Mannarino (FRA, n°3)

1er tour

Mannarino (FRA, n°3)

Le vétéran croate de plus de deux mètres avait le choix entre prendre la direction de Doha pour y disputer les qualifications délocalisées du prochain Open d'Australie et avoir une chance de participer pour la... 18eme fois de sa carrière à l'événement ou mettre le cap sur la Floride et Delray Beach, sans pour autant être tête de série du tournoi. Avec donc le risque pour le vainqueur de l'épreuve en 2015 de tomber d'entrée sur l'un des favoris. Le 148eme mondial a opté pour la deuxième solution. Et il a bien fait.En face sur le court, comme prévu,Cela n'a pas empêché l'immense serveur croate de s'offrir l'Espagnol en trois sets (6-3, 5-7, 6-4 en 2h18 de jeu). Karlovic s'est fait une seule frayeur dans cette partie, lorsqu'il a été rejoint à une manche partout par son adversaire. Mais il a tout de suite remis la marche avant, et servi... 27 aces pour se débarrasser d'Frances Tiafoe (n°8) n'a en effet connu aucun problème, de son côté, ensuite, pour franchir l'obstacle Donald Young et du même coup le 1er tour.qui erre lui dans les profondeurs du classement (327eme). Tiafoe affrontera au prochain tour un autre Américain Bjorn Fratangelo. Karlovic, lui, sera opposé au surprenant qualifié équatorien Roberto Quiroz.Garin (CHI, n°1) - C.Harrison (USA, Q)Mager (ITA) - Querrey (USA, n°6)Hurkacz (POL, n°4) - Galan (COL)Quiroz (EQU, Q) - Karlovic (CRO)Tiafoe (USA, n°8) - Fratangelo (USA)Norrie (GBR) -Paul (USA, n°5) - Korda (USA)Monteiro (BRE) - Isner (USA, n°2)- Byebat Etcheverry (ARG) : 6-4, 6-2bat R.Harrison (USA, WC) : 3-6, 6-1, 6-4bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4- Byebat Martin (SLQ) : 6-4, 6-4bat Rubin (USA, WC) : 7-6 (1), 6-3bat Andujar (ESP, n°7) : 6-3, 5-7, 6-4bat Young (USA, Q) : 6-3, 6-4bat King (USA, Q) : 6-2, 6-2bat Aragone (USA, WC) : 6-2, 6-1- Byebat Nam (CdS) : 6-1, 6-4bat Kwon (CdS) : 6-4, 6-4bat Bellucci (BRE) : 6-3, 7-5- Bye