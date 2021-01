ATP - Delray Beach : Hurkacz défiera la surprise Harrison en demi-finale

Christian Harrison vit une semaine de rêve à Delray Beach. Absent du circuit principal depuis le tournoi de Newport en 2018, celui qui est actuellement pointé à la 789eme place au classement ATP va disputer la première demi-finale de sa carrière sur le circuit ATP. L’Américain a validé son billet pour le dernier carré en venant à bout de Gianluca Mager, 101eme mondial. Breaké d’entrée, Christian Harrison a réagi dans le dixième jeu avant de faire cavalier seul dans le jeu décisif. Chahuté sur son service, l’Américain a tenu bon avant de piéger l’Italien dans le cinquième jeu du deuxième set. Plus solide et en confiance, celui qui n’avait remporté que deux matchs sur le circuit ATP avant cette semaine a conclu à sa deuxième balle de match (7-6, 6-4 en 1h36’). Mais, pour une place en finale, l’opposition sera bien plus relevée. En effet, c’est la tête de série numéro 4 du tournoi Hubert Hurkacz qui sera son adversaire. Le Polonais, 35eme mondial a toutefois dû s’employer pour venir à bout de Roberto Quiroz. L’Equatorien, 293eme mondial, a démarré fort la rencontre avec un break précoce après avoir été mis en difficulté sur sa première mise en jeu. Mais, alors qu’il menait quatre jeux à deux, la machine s’est grippée. Hubert Hurkacz a trouvé la faille et, remportant quatre jeux consécutifs, a pris le premier set. La deuxième manche a été plus accrochée avec des balles de break pour les deux joueurs en toute fin de set. Mais, sur le service de Roberto Quiroz, Hubert Hurkacz n’a pas manqué sa première balle de match et scellé le sort de la rencontre (6-4, 6-4 en 1h27’).



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 340 655€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)



Demi-finales

C.Harrison (USA, Q) - Hurkacz (POL, n°4)

Tiafoe (USA, n°8) ou Norrie (GBR) - Korda (USA) ou Isner (USA, n°2)



Quarts de finale

C.Harrison (USA, Q) bat Mager (ITA) : 7-6 (2), 6-4

Hurkacz (POL, n°4) bat Quiroz (EQU, Q) : 6-4, 6-4

Tiafoe (USA, n°8) - Norrie (GBR)

Korda (USA) - Isner (USA, n°2)



8emes de finale

C.Harrison (USA, Q) bat Garin (CHI, n°1) : 7-6 (3), 6-2

Mager (ITA) bat Querrey (USA, n°6) : 7)6 (8), 6-1

Hurkacz (POL, n°4) bat Galan (COL) : 6-2, 6-2

Quiroz (EQU, Q) bat Karlovic (CRO) : 6-2, 6-4



Tiafoe (USA, n°8) bat Fratangelo (USA) : 6-4, 3-6, 6-1

Norrie (GBR) bat Mannarino (FRA, n°3) : 6-2, 7-5

Korda (USA) bat Paul (USA, n°5) : 4-6, 6-3, 6-2

Isner (USA, n°2) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 7-6 (4)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

C.Harrison (USA, Q) bat Etcheverry (ARG) : 6-4, 6-2

Mager (ITA) bat R.Harrison (USA, WC) : 3-6, 6-1, 6-4

Querrey (USA, n°6) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4



Hurkacz (POL, n°4) - Bye

Galan (COL) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-4

Quiroz (EQU, Q) bat Rubin (USA, WC) : 7-6 (1), 6-3

Karlovic (CRO) bat Andujar (ESP, n°7) : 6-3, 5-7, 6-4



Tiafoe (USA, n°8) bat Young (USA, Q) : 6-3, 6-4

Fratangelo (USA) bat King (USA, Q) : 6-2, 6-2

Norrie (GBR) bat Aragone (USA, WC) : 6-2, 6-1

Mannarino (FRA, n°3) - Bye



Paul (USA, n°5) bat Nam (CdS) : 6-1, 6-4

Korda (USA) bat Kwon (CdS) : 6-4, 6-4

Monteiro (BRE) bat Bellucci (BRE) : 6-3, 7-5

Isner (USA, n°2) - Bye