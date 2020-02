Un mois après son succès à Auckland, voilà de nouveau Ugo Humbert (21 ans) en quarts de finale dans un tournoi. Vainqueur en trois sets au premier tour du modeste lucky loser américain Kozlov, le Messin classé au 44eme rang mondial a une nouvelle fois souffert (6-4, 7-6, 1h43), jeudi en Floride pour se défaire de Miomir Kecmanovic, 50eme au classement ATP. Breaké le premier dans les deux manches, Humbert s'en est sorti à chaque fois. Dans le jeu décisif du deuxième set, le jeune Français a pourtant dû effacer une balle de set avant de ne pas laisser passer, lui, sa première balle de match. Tête de série numéro 6 du tournoi, Humbert sera opposé pour une place dans le dernier carré à l'Américain Frances Tiafoe, venu lui aussi à bout dans la douleur de son compatriote Tommy Paul (7-5, 7-6).

Raonic en quarts aussi

Après l'Open d'Australie, Milos Raonic disputera lui aussi son deuxième quart de finale de la saison, suite à son succès 7-5, 6-3 en 1h36 sur l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe. Le Canadien, tête de série n°2 du tournoi floridien, a servi onze aces et a sauvé les trois balles de break que s'est procuré l'Allemand, à 4-4 et 5-5 dans la première manche. Cette manche a finalement été remportée par Raonic, grâce à un break dans le tout dernier jeu. Dans la deuxième, l'ancien n°3 mondial n'a perdu que six points sur sa mise en jeu et a breaké à 5-3 pour l'emporter, ce qui va lui permettre de retrouver le Top 30 lundi prochain. Il défiera pour une place dans le dernier carré Steve Johnson, tombeur de Jack Sock en trois sets.



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 622 181€)

Tenant du titre : Radu Albot (MOL)



Quarts de finale

Tiafoe (USA) - Humbert (FRA, n°6)

Nakashima (USA, WC) - Nishioka (JAP)

Kwon (CdS) - Opelka (USA, n°4)

Johnson (USA) - Raonic (CAN, n°2)



Huitièmes de finale

Tiafoe (USA) bat Paul (USA) : 7-5, 7-6 (4)

Humbert (FRA, n°6) bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 7-6 (6)

Nakashima (USA, WC) bat Norrie (GBR, Q) : 7-5, 6-2

Nishioka (JAP) bat Rubin (USA, Q) : 6-1, 6-2



Kwon (CdS) bat Harrison (USA, WC) : 6-4, 3-6, 7-6 (0)

Opelka (USA, n°4) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4

Johnson (USA) bat Sock (USA, WC) : 6-4, 5-7, 6-1

Raonic (CAN, n°2) bat Stebe (ALL) : 7-5, 6-3



1er tour

Paul (USA) bat Galan (COL, LL) : 6-2, 6-4

Tiafoe (USA) bat Gomez (EQU, Q) : 7-6 (3), 6-2

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-2, 0-0 abandon

Humbert (FRA, n°6) bat Kozlov (USA, LL) : 6-7 (5), 6-3, 6-1



Norrie (GBR, Q) bat Fritz (USA, n°3) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Nakashima (USA, WC) bat Vesely (RTC) : 7-6 (4), 6-1

Rubin (USA, Q) bat Jung (TAI) : 6-3, 4-3 abandon

Nishioka (JAP) bat Millman (AUS, n°5) : 3-6, 6-4, 6-2



Kwon (CdS) bat Mannarino (FRA, n°7) : 1-6, 6-3, 6-2

Harrison (USA, WC) bat Dzumhur (BOS) : 6-3, 6-2

McDonald (USA) bat Uchiyama (JAP) : 6-2, 7-6 (5)

Opelka (USA, n°4) bat Gulbis (LET, Q) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4)



Sock (USA, WC) bat Albot (MOL, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (2)

Johnson (USA) bat Laaksonen (SUI) : 7-6 (5), 6-4

Stebe (ALL) bat Tomic (AUS, LL) : 6-2, 3-6, 6-2

Raonic (CAN, n°2) bat Istomin (OUZ, LL) : 6-2, 6-2