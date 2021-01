ATP - Delray Beach : Harrison a cédé face à Hurkacz

Christian Harrison s’est bien battu mais la marche était sans doute trop haute. Tombeur de Cristian Garin, tête de série numéro 1, en huitièmes de finale du tournoi ATP de Delray Beach, l’Américain s’arrête aux portes de la finale après une défaite plus qu’honorable face à Hubert Hurkacz. Le Polonais, tête de série numéro 4, a mis d’entrée son adversaire sous pression mais le 789eme mondial n’a pas craqué quand il a eu une balle de break à sauver... qui a été la seule durant toute la première manche. Solides au service, les deux joueurs ont dû recourir à un jeu décisif pour se départager et, après quelques moments de tension avec les quatre premiers points au service perdu par les deux joueurs, Hubert Hurkacz a placé l’accélération qu’il fallait pour prendre l’avantage. L’équilibre trouvé dans le premier set s’est prolongé à l’occasion des six premiers jeux du deuxième. C’est alors que le match s’est emballé et que le 35eme mondial a signé le premier break du match. Mais, sans trembler, Christian Harrison a répondu du tac-au-tac pour revenir à quatre jeux partout. Toutefois, sur un jeu blanc, le Polonais a repris la main et, après avoir écarté deux nouvelles balles de débreak, a mis fin au suspense à sa première balle de match (7-6, 6-4 en 1h34’). Avec cette défaite en demi-finale, Christian Harrison va remonter au 345eme rang mondial ce lundi. Hubert Hurkacz, pour sa part, va affronter Cameron Norrie ou Sebastian Korda ce mercredi pour le titre.



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 340 655€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)



Finale

Hurkacz (POL, n°4) - Norrie (GBR) ou Korda (USA)



Demi-finales

Hurkacz (POL, n°4) bat C.Harrison (USA, Q) : 7-6 (4), 6-4

Norrie (GBR) - Korda (USA)



Quarts de finale

C.Harrison (USA, Q) bat Mager (ITA) : 7-6 (2), 6-4

Hurkacz (POL, n°4) bat Quiroz (EQU, Q) : 6-4, 6-4

Norrie (GBR) bat Tiafoe (USA, n°8) : 6-0, 3-6, 6-4

Korda (USA) bat Isner (USA, n°2) : 6-3, 4-6, 6-3



8emes de finale

C.Harrison (USA, Q) bat Garin (CHI, n°1) : 7-6 (3), 6-2

Mager (ITA) bat Querrey (USA, n°6) : 7)6 (8), 6-1

Hurkacz (POL, n°4) bat Galan (COL) : 6-2, 6-2

Quiroz (EQU, Q) bat Karlovic (CRO) : 6-2, 6-4



Tiafoe (USA, n°8) bat Fratangelo (USA) : 6-4, 3-6, 6-1

Norrie (GBR) bat Mannarino (FRA, n°3) : 6-2, 7-5

Korda (USA) bat Paul (USA, n°5) : 4-6, 6-3, 6-2

Isner (USA, n°2) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 7-6 (4)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

C.Harrison (USA, Q) bat Etcheverry (ARG) : 6-4, 6-2

Mager (ITA) bat R.Harrison (USA, WC) : 3-6, 6-1, 6-4

Querrey (USA, n°6) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4



Hurkacz (POL, n°4) - Bye

Galan (COL) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-4

Quiroz (EQU, Q) bat Rubin (USA, WC) : 7-6 (1), 6-3

Karlovic (CRO) bat Andujar (ESP, n°7) : 6-3, 5-7, 6-4



Tiafoe (USA, n°8) bat Young (USA, Q) : 6-3, 6-4

Fratangelo (USA) bat King (USA, Q) : 6-2, 6-2

Norrie (GBR) bat Aragone (USA, WC) : 6-2, 6-1

Mannarino (FRA, n°3) - Bye



Paul (USA, n°5) bat Nam (CdS) : 6-1, 6-4

Korda (USA) bat Kwon (CdS) : 6-4, 6-4

Monteiro (BRE) bat Bellucci (BRE) : 6-3, 7-5

Isner (USA, n°2) - Bye