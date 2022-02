ATP : Del Potro en Suisse pour soigner son genou droit

C’est l’histoire de sa vie de tennisman. Lutter contre des blessures récurrentes qui l’ont écarté tant de temps des courts. Juan Martin Del Potro, qui peut avoir joué le dernier match de tennis professionnel de sa vie la semaine dernière à Buenos Aires, s’accroche pour poursuivre sa carrière avec un physique meurtri. Dans cette optique, l’Argentin se rend en Suisse. Selon La Nacion, l’ancien numéro 3 mondial aujourd’hui 753eme à l’ATP va bénéficier d’un traitement médical au genou droit, celui qui lui fait « vivre un enfer » depuis plusieurs années comme il le disait lui-même devant la presse en début de mois pour annoncer que le tournoi de Buenos Aires serait plus un adieu qu’un retour. Del Potro a opté selon les dires du quotidien argentin pour la Rennbahnklinik à Muttenz, dans le canton de Bâle-Campagne.

Quatre opérations du genou droit depuis 2019

Un lieu qui a déjà accueilli des joueurs de renom tels que le numéro 1 mondial Novak Djokovic, le local Roger Federer, le Grec Stefanos Tsitsipas ou encore Fabio Fognini et Pablo Andujar. Ce dernier, lessivé moralement par ses nombreuses blessures au coude, réfléchissait à prendre sa retraite avant qu’une troisième opération chirurgicale lui permette de jouer à nouveau au tennis. Alors pourquoi pas Juan Martin Del Potro ? « Il y a des cas de joueurs de tennis qui ferment les volets et qui reviennent miraculeusement pour une raison ou une autre. Je laisserai toujours cette fenêtre ouverte. Si ce soir c’était mon dernier match, je serais heureux. Mais qui ne voudrait pas ressentir ça à nouveau ? Maintenant, le tennis est mis en veilleuse jusqu'à ce que j'essaie d'améliorer ma jambe », relatait le double médaillé olympique après sa défaite contre Federico Delbonis à Buenos Aires. Après quatre opérations chirurgicales du genou droit depuis 2019, l’homme de 33 ans veut encore croire à un retour permanent sur les courts. Cela passe par cette escale en Suisse.