ATP / Del Potro : « Des jours meilleurs et d'autres où la douleur est importante »

Juan Martin del Potro continue de prendre son mal en patience. Invité de l'émission ESPN FC Show sur ESPN, l'Argentin s'est confié, à propos notamment de l'état actuel de son genou. Opéré de celui-ci en janvier dernier, le tennisman a avoué ressentir encore des douleurs, tout en affirmant sa ferme intention de revenir sur les courts ATP : « Le genou continue à me poser des problèmes. Il y a des jours meilleurs et d'autres où la douleur est importante. Il y a des moments où le genou me dérange encore. Comme tous ceux qui ont eu des problèmes à un genou, je le ressens quand je monte sur une échelle, quand je porte du poids ou avec de l'humidité. C'est douloureux de retrouver mon chemin et je veux essayer de terminer ma carrière comme je le mérite. » Le vainqueur de l'US Open 2009 veut donc bel et bien effectuer son retour et il en a même expliqué la raison : « Mes parents ne sont jamais venus sur un grand tournoi pour me voir jouer. Quand les gens me demandent si je vais revenir, c'est quelque chose qui me motive. Je dois jouer à nouveau. Je dois aller avec ma mère et mon père à un tournoi et dire : « Roger (Federer), dis bonjour à mes parents, ils sont de Tandil ». ».