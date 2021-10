ATP : Del Potro de retour en 2022 ?

Et si l'Argentin Juan Martin del Potro voyait enfin le bout du tunnel ? Le tennisman, qui enchaîne blessures et autres opérations depuis de nombreux mois désormais, pourrait effectuer son grand retour sur le circuit ATP, à l'occasion de la saison 2022, et plus précisément chez lui, en Argentine, du côté de Cordoba. L'ancien numéro trois mondial, aujourd'hui âgé de 33 ans, est redescendu à la 747eme place mondiale. Dans la hiérarchie du tennis international, il n'est donc plus que le 44eme Argentin. Pour revoir Juan Martin del Potro sur un court ATP, il faut déjà remonter à deux années en arrière, et plus précisément en 2019. A cette époque, l'Argentin s'était alors blessé au genou droit. Et c'est alors à partir de ce moment-là qu'il avait ainsi ensuite enchaîné les opérations chirurgicales.

Del Potro avait pensé revenir cette année

Lauréat de l'US Open 2009, del Potro avait, dans un premier temps, envisagé un retour sur les courts, lors de cette saison 2021. Ce ne serait donc que partie remise. En effet, ce sont les organisateurs du tournoi de Cordoba qui ont ainsi émis l'hypothèse qu'il puisse être là, à l'occasion de l'édition 2022. « C'était une grande nouvelle que Juan Martin (del Potro) pense à une apparition à l'Open de Cordoba. Nous faisons le maximum d'efforts pour compter sur lui », a ainsi notamment déclaré Marcelo Denti, le directeur de l'épreuve de tennis, à l'occasion d'une conférence de presse organisée pour le Challenger de Buenos Aires. Traditionnellement, le tournoi de Cordoba se déroule durant le mois de février. Plus que quelques semaines avant de savoir si l'édition 2022 se fera donc en présence de l'idole de tout un pays.