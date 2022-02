ATP : Del Potro, ça sent la fin

Les fans de Juan Martin del Potro ont sans doute eu du mal à retenir leurs larmes lorsqu’ils ont vu la conférence de presse de leur joueur favori samedi en marge du tournoi de Buenos Aires, où il doit faire son retour la semaine prochaine après plus de deux ans et demi d’avance et quatre opérations du genou droit, lui qui s’était fracturé la rotule lors du tournoi du Queen’s en juin 2019. Le joueur argentin de 33 ans a confié que ses deux prochains tournois (Buenos Aires et Rio de Janeiro) seront sans doute les derniers. « J'ai toujours tout surmonté. Je ne veux pas fermer la porte. Je suis très excité parce que j'aime le tennis. Aujourd'hui, je dois être honnête pour ne pas donner le mauvais message, même si depuis deux ans et demi j'ai donné des messages qui n'étaient pas en adéquation avec ma réalité. Si je suis honnête, je dois dire que je ne suis pas ici pour un retour miraculeux comme à d'autres occasions. Je connais mes limites physiques, et nous verrons plus tard. Avec cette blessure, j'ai toujours dit que je n'abandonnerais pas. L'adieu devait se faire sur un terrain et non dans une conférence de presse. »

Del Potro : "Je dors avec la douleur depuis deux ans et demi"

Juan Martin del Potro, qui est revenu de plusieurs blessures au poignet durant sa carrière, a reconnu qu’il ne s’agissait pas seulement pour lui de revenir sur un court de tennis, mais de vivre normalement au quotidien. Et cela s’annonce compliqué : « Je dors avec la douleur depuis deux ans et demi. J'avais l'habitude de conduire trois heures et demie jusqu'à Tandil et maintenant je dois m'arrêter pour me dégourdir la jambe. Je n'aime pas ça, mais c'est ce que je dois faire. Mon combat porte sur la santé et la qualité de vie. Malheureusement, j'ai dû faire face à de nombreuses blessures, mais j'ai réalisé la plupart des choses que je voulais accomplir. Peut-être que je n'aurai pas un retour miraculeux au tennis comme je l'ai toujours eu. C'est très difficile pour moi de jouer, surtout au quotidien, au-delà du sport. Aujourd'hui, si je suis honnête, je dois donner ce message. Je ne peux pas dire que je vais faire un miracle parce que ce n'est pas vrai. Je connais la capacité que j'ai avec le tennis, mais je connais aussi les limites avec mon physique. »

22 titres dont un tournoi du Grand Chelem pour Del Potro

En attendant, il doit affronter son grand ami Federico Delbonis au premier tour à Buenos Aires, et cela le ravit : « Je vais jouer et j'ai hâte d'être sur le terrain mardi. C'est pourquoi j'ai été opéré la dernière fois (...) Je ne pouvais pas demander un autre rival autre que Fede, ensemble nous partageons les jours les plus heureux. Au-delà de l'angoisse et de la tristesse, je veux que mardi soit une journée inoubliable. » Inoubliable comme l'ancien n°3 mondial et vainqueur de 22 titres, dont l’US Open 2009, qui restera l’un des seuls joueurs à être parvenu à remporter un tournoi du Grand Chelem pendant la période du « Big Four » Federer-Nadal-Djokovic-Murray.