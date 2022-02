ATP - Dallas : Opelka confirme contre Isner et s'offre un nouveau record

🤩 Record breaking moments in Dallas

Assurément en grande forme depuis le coup d'envoi de la saison (il avait atteint les demi-finales à Sydney et avait opposé une très belle résistance à Denis Shapovalov à l'Open d'Australie),, au Masters 1000 de Toronto en août dernier. Vainqueur de son compatriote à l'issue de deux sets (7-6, 7-6 en 2h03) qui se sont tous deux décidés au jeu décisif entre les deux serveurs (Opelka a réussi 39 aces),Le précédent record sur le circuit ATP datait de 1990, les deux compatriotes l'ont battu. Pour marquer le coup, Opelka a même signé après-coup la feuille de ce match qui restera peut-être longtemps gravé dans l'histoire.Ce dernier est venu à bout en trois sets (6-4, 6-7, 7-6) de Marcos Giron. S'il l'emporte, le natif de Saint-Joseph ajoutera un troisième titre à son palmarès après ses succès à New York en 2019 et à Delray Beach il y a deux ans.Brooksby (USA, n°4) - Opelka (USA, n°2)bat Giron (USA, n°7) : 6-4, 6-7 (4), 7-6 (5)bat Isner (USA, n°3) : 7-6 (7), 7-6 (22)bat Fritz (USA, n°1) : 6-4, 3-6, 7-6 (3)bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-0bat Pospisil (CAN, Q) : 6-4, 6-4bat: 6-3, 6-4bat Sock (USA, WC) : 6-1, 6-4bat Broady (GBR, Q) : 3-6, 6-3, 6-1bat Seppi (ITA) : 6-3, 3-6, 6-3bat Nakashima (USA, n°8) : 7-5, 7-6 (1)bat Rodionov (AUT, Q) : 7-6 (3), (6) 6-7, 6-2bat Anderson (AFS) : 7-6 (1), 6-7 (7), 7-6 (5)bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-1bat Stebe (ALL, Q) : 7-6 (3), 7-6 (8)- Byebat Otte (ALL) : 6-4, 6-4bat Gojowczyk (ALL) : 6-1, 6-4bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-4- Byebat Altmaier (ALL) : 4-6, 6-3, 6-4bat Lopez (ESP) : 7-5, 6-3bat Millman (AUS) : 7-5, 7-6 (3)bat Cressy (USA, n°6) : 7-6 (3), 4-6, 6-1bat Chakravarthi (USA, WC) : 6-1, 6-0bat Querrey (USA) : 6-4, 6-4- Byebat Johnson (USA) : 6-7 (2), 6-2, 7-6 (2)bat Krueger (USA, WC) : 6-4, 6-4bat Kudla (USA) : 7-6 (7), 3-6, 6-3- Bye