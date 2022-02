ATP - Dallas : Mannarino renversant face à Johnson

Plus d'informations à venir.



DALLAS (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 692 649€)

1ere édition



1er tour

Fritz (USA, n°1) - Bye

Sock (USA, WC) bat Otte (ALL) : 6-4, 6-4

Broady (GBR, Q) bat Gojowczyk (ALL) : 6-1, 6-4

Giron (USA, n°7) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-4



Brooksby (USA, n°4) - Bye

Seppi (ITA) bat Altmaier (ALL) : 4-6, 6-3, 6-4

Thompson (AUS) bat Lopez (ESP) : 7-5, 6-3

Nakashima (USA, n°8) bat Millman (AUS) : 7-5, 7-6 (3)



Rodionov (AUT, Q) bat Cressy (USA, n°6) : 7-6 (3), 4-6, 6-1

Pospisil (CAN, Q) bat Chakravarthi (USA, WC) : 6-1, 6-0

Anderson (AFS) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-4

Isner (USA, n°3) - Bye



Mannarino (FRA, n°5) bat Johnson (USA) : 6-7 (2), 6-2, 7-6 (2)

Nishioka (JAP) bat Krueger (USA, WC) : 6-4, 6-4

Stebe (ALL, Q) bat Kudla (USA) : 7-6 (7), 3-6, 6-3

Opelka (USA, n°2) - Bye