ATP - Dallas : Mannarino encore en quarts

Adrian Mannarino est lancé. Sorti au premier tour lors de ces deux premiers tournois disputés cette saison (Melbourne et Sydney), le Francilien enchaîne les très bons résultats depuis. Uniquement battu à l'Open d'Australie par le futur vainqueur Rafael Nadal, "Manna" avait atteint ensuite les quarts de finale du tournoi de Montpellier, où Alexander Zverev avait mis fin à ses espoirs de titre. Une semaine plus tard, le revoici de nouveau en quarts, à Dallas. Deux jours après s'être fait peur, contre l'Américain Steve Johnson, le 57eme mondial n'a fait qu'une bouchée (6-3, 6-1 en 1h06) du Japonais Yoshihito Nishioka, 108eme au classement. De nouveau qualifié pour les quarts de finale, le Français, tête de série numéro 5 cette semaine au Texas, sera opposé à l'un des autres favoris du tournoi Reilly Opelka (n°2). Le géant américain a souffert face à l'Allemand Cédric-Marcel Stebe, 231eme mondial. Le 23eme au classement a néanmoins eu le dernier mot dans les deux sets (7-6, 7-6 en 1h52 de jeu), qui se sont tous deux décidés au jeu décisif (7-3 et 10-8). Une fois de plus, Opelka a avant tout pu compter sur ses qualités de serveur, puisqu'il a réussi 28 aces lors de cette rencontre. Mannarino, certes très bon relanceur, est prévenu.



DALLAS (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 692 649€)

1ere édition



Quarts de finale

Fritz (USA, n°1) - Giron (USA, n°7)

Brooksby (USA, n°4) - Thompson (AUS)

Pospisil (CAN, Q) - Isner (USA, n°3)

Mannarino (FRA, n°5) - Opelka (USA, n°2)



2eme tour

Fritz (USA, n°1) bat Sock (USA, WC) : 6-1, 6-4

Giron (USA, n°7) bat Broady (GBR, Q) : 3-6, 6-3, 6-1

Brooksby (USA, n°4) bat Seppi (ITA) : 6-3, 3-6, 6-3

Thompson (AUS) bat Nakashima (USA, n°8) : 7-5, 7-6 (1)



Pospisil (CAN, Q) bat Rodionov (AUT, Q) : 7-6 (3), (6) 6-7, 6-2

Isner (USA, n°3) bat Anderson (AFS) : 7-6 (1), 6-7 (7), 7-6 (5)

Mannarino (FRA, n°5) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-1

Opelka (USA, n°2) bat Stebe (ALL, Q) : 7-6 (3), 7-6 (8)



1er tour

Fritz (USA, n°1) - Bye

Sock (USA, WC) bat Otte (ALL) : 6-4, 6-4

Broady (GBR, Q) bat Gojowczyk (ALL) : 6-1, 6-4

Giron (USA, n°7) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-4



Brooksby (USA, n°4) - Bye

Seppi (ITA) bat Altmaier (ALL) : 4-6, 6-3, 6-4

Thompson (AUS) bat Lopez (ESP) : 7-5, 6-3

Nakashima (USA, n°8) bat Millman (AUS) : 7-5, 7-6 (3)



Rodionov (AUT, Q) bat Cressy (USA, n°6) : 7-6 (3), 4-6, 6-1

Pospisil (CAN, Q) bat Chakravarthi (USA, WC) : 6-1, 6-0

Anderson (AFS) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-4

Isner (USA, n°3) - Bye



Mannarino (FRA, n°5) bat Johnson (USA) : 6-7 (2), 6-2, 7-6 (2)

Nishioka (JAP) bat Krueger (USA, WC) : 6-4, 6-4

Stebe (ALL, Q) bat Kudla (USA) : 7-6 (7), 3-6, 6-3

Opelka (USA, n°2) - Bye