ATP - Dallas : Cressy sorti d'entrée, Giron assure

Un petit tour et puis s'en va. L'Américain Maxime Cressy, 59eme joueur mondial et tête de série n°6, a été sorti dès le premier tour du tournoi ATP 250 de Dallas aux Etats-Unis, sur dur indoor, par l'Autrichien Jurij Rodionov, 153eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (7-6 (3), 4-6, 6-1) et 2h14 de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal et l'Autrichien n'a pas su convertir une seule de ses trois balles de break obtenues à 4-4. Résultat, les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif durant lequel Jurij Rodionov a dû s'y reprendre à trois fois avant de conclure (7-6 (3)). Dans la deuxième manche, cette fois, c'est l'Américain qui s'est procuré une balle de break, le premier et d'entrée, avant d'être contraint d'en sauver une dans la foulée.

Cressy a déjoué dans le troisième set

Au plus mauvais des moments, soit à 4-4, le moins bien classé des deux a cédé son service et dans la foulée, Maxime Cressy a alors égalisé à une manche partout, à sa première opportunité (6-4). Mais, incapable de confirmer, le mieux classé des deux a totalement déjoué dans le troisième et dernier set. Après, pourtant, une balle de break d'entrée, le 59eme joueur mondial a cédé ses deux derniers services, avant que son adversaire ne conclut à sa deuxième balle de match (6-1). En revanche, ça passe pour l'Américain Marcos Giron, 70eme joueur mondial et tête de série n°7, qui a disposé de son compatriote Tennys Sandgren, 163eme joueur mondial, en deux sets (6-4, 6-4) et 1h32 de jeu.



DALLAS (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 692 649€)

1ere édition



1er tour

Fritz (USA, n°1) - Bye

Sock (USA, WC) bat Otte (ALL) : 6-4, 6-4

Broady (GBR, Q) bat Gojowczyk (ALL) : 6-1, 6-4

Giron (USA, n°7) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-4



Brooksby (USA, n°4) - Bye

Altmaier (ALL) - Seppi (ITA)

Thompson (AUS) bat Lopez (ESP) : 7-5, 6-3

Nakashima (USA, n°8) bat Millman (AUS) : 7-5, 7-6 (3)



Rodionov (AUT, Q) bat Cressy (USA, n°6) : 7-6 (3), 4-6, 6-1

Pospisil (CAN, Q) - Chakravarthi (USA, WC)

Anderson (AFS) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-4

Isner (USA, n°3) - Bye



Mannarino (FRA, n°5) - Johnson (USA)

Krueger (USA, WC) - Nishioka (JAP)

Stebe (ALL, Q) bat Kudla (USA) : 7-6 (7), 3-6, 6-3

Opelka (USA, n°2) - Bye