ATP - Dallas : Anderson et Nakashima premiers qualifiés

DALLAS (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 692 649€)

1er tour



Mannarino (FRA, n°5)

Kevin Anderson et Brandon Nakashima ont lancé idéalement leur semaine à Dallas. Le Sud-Africain et l'Américain se sont qualifiés les premiers pour le deuxième tour du tournoi texan, aux dépens respectivement de Sam Querrey et John Millman. L'ancien numéro 5 mondial, qui ne fait désormais plus partie des cent premiers du classement (il est 101eme), est sorti vainqueur en deux sets (6-4, 6-4) et un peu plus d'une heure de jeu (1h02) d'un autre géant au service de feu. Dans ce domaine, le double finaliste en Grand Chelem (à l'US Open en 2017 et à Wimbledon en 2018) a pris nettement le dessus sur le 118eme au classement et ex-onzième mondial. Anderson a servi 21 aces, contre 11 pour son adversaire, breaké à deux reprises quand le natif de San Francisco n'a, lui, jamais réussi à s'emparer de la mise en jeu d'Anderson. Au prochain tour, le Sud-Africain sera opposé à un autre redoutable serveur et compatriote de Querrey John Isner, tête de série numéro 3 du tournoi texan. Nakashima, de son côté, affrontera l'Espagnol Feliciano Lopez et l'Australien Jordan Thompson pour une place en quarts de finale. Lundi, l'Américain jamais aussi à l'aise que lorsqu'il évolue sur ses terres s'est imposé dans la douleur (7-5, 7-6 en 1h49 de jeu) face à l'Australien classé sept rangs plus bas (89eme) dans la hiérarchie. Un break a suffi dans la première manche à la tête de série numéro 8, qui a en revanche dû passer par un jeu décisif (remporté 7-3) pour valider son billet.- ByeOtte (ALL) - Sock (USA, WC)Broady (GBR, Q) - Gojowczyk (ALL)Sandgren (USA) - Giron (USA, n°7)- ByeAltmaier (ALL) - Seppi (ITA)Lopez (ESP) - Thompson (AUS)bat Millman (AUS) : 7-5, 7-6 (3)Cressy (USA, n°6) - Rodionov (AUT, Q)Pospisil (CAN, Q) - Chakravarthi (USA, WC)bat Querrey (USA) : 6-4, 6-4- Bye- Johnson (USA)Krueger (USA, WC) - Nishioka (JAP)Stebe (ALL, Q) - Kudla (USA)- Bye