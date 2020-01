ATP Cup : Une victoire qui restera dans la mémoire de Djokovic

Vainqueur de seize tournois du Grand Chelem et d’une Coupe Davis en 2010, Novak Djokovic a ajouté à son palmarès la toute première édition de l’ATP Cup. Pour le Serbe, ce succès restera dans sa mémoire pour le simple fait de gagner pour son pays. « Je me souviendrai de cette expérience pour le reste de ma vie. C’est certainement l’un des plus beaux moments de ma carrière, a confié le numéro 2 mondial à même le court après sa victoire en double associé à Viktor Troicki face à Pablo Carreno Busta et Feliciano Lopez pour sceller le sort de cette finale. J’ai été chanceux et j’ai la chance d’avoir une carrière incroyable depuis quinze ans mais jouer pour mon pays, avec certains de mes meilleurs amis, c’est inégalable. C’est tout simplement trop spécial. » Après avoir échoué face aux Russes en quarts de finale de la Coupe Davis, Novak Djokovic a pris une revanche éclatante et lance sa saison 2020 de la meilleure des manières.