ATP Cup : Une finale Italie - Russie

ATP CUP 2021

Du 2 au 6 février à Melbourne (programme en heure française)



DEMI-FINALES

Samedi 6 février

ALLEMAGNE - RUSSIE : 1-2

Andrey Rublev (RUS) bat Jan-Lennard Struff (ALL) : 3-6, 6-1, 6-2

Daniil Medvedev (RUS) bat Alexander Zverev (ALL) : 3-6, 6-3, 7-5

Kevin Krawietz/Jan-Lennard Struff (ALL) battent Evgeny Donskoy/Aslan Karatsev (RUS) : 6-3, 7-6 (2)



ESPAGNE - ITALIE : 1-2

Fabio Fognini (ITA) bat Pablo Carreno Busta (ESP) : 6-2, 1-6, 6-4

Matteo Berrettini (ITA) bat Roberto Bautista Agut (ESP) : 6-3, 7-5

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA) battent Pablo Carreno Busta/Marcel Granollers (ESP) : forfait



FINALE

Dimanche 7 février

RUSSIE - ITALIE : 0-0

A partir de 7h30 : Match entre les n°2

Suivi de : Match entre les n°1

Suivi de : Match de double